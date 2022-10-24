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  4. Arda Güler'in beğendiği tweet sosyal medyayı birbirine kattı! Galatasaray taraftarı büyük tepki gösteriyor...

Arda Güler'in beğendiği tweet sosyal medyayı birbirine kattı! Galatasaray taraftarı büyük tepki gösteriyor...

24.10.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz TV'de yayınlanan programın moderatörü Ertem Şener'in paylaşımı Arda Güler'e kadar ulaştı. Programda Galatasaray'ın Alanyaspor maçından sonra yaptığı açıklamalar konuşulurken, Fenerbahçe yorumcusu Abdülkerim Durmaz, bu konuyla ilgili konuştu. Abdülkerim Durmaz'ın konuşmasını tweet atan Ertem Şener'in paylaşımını Arda Güler beğenince sarı-kırmızılı taraftarlar genç oyuncuya tepki gösterdi.

Arda Güler'in beğendiği tweet sosyal medyayı birbirine kattı! Galatasaray taraftarı büyük tepki gösteriyor...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Galatasaray-Alanyaspor maçı birçok olaya sahne olmaya devam ediyor. Beyaz TV'de yayınlanan programda konuşan sarı-lacivertli yorumcu Abdülkerim Durmaz'ın sözleri Arda Güler'in dikkatini çekti.

ERTEM ŞENER PAYLAŞTI, ARDA GÜLER BEĞENDİ

Programda söz alan Abdülkerim Durmaz, Galatasaray'ın yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" dedi. Bu sözleri kendi hesabından tweet atan Ertem Şener, Arda Güler'e kadar ulaştı. Genç oyuncu bu paylaşımı beğenerek sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

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