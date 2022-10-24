Arda Güler'in beğendiği tweet sosyal medyayı birbirine kattı! Galatasaray taraftarı büyük tepki gösteriyor...

Galatasaray-Alanyaspor maçı birçok olaya sahne olmaya devam ediyor. Beyaz TV'de yayınlanan programda konuşan sarı-lacivertli yorumcu Abdülkerim Durmaz'ın sözleri Arda Güler'in dikkatini çekti.

ERTEM ŞENER PAYLAŞTI, ARDA GÜLER BEĞENDİ

Programda söz alan Abdülkerim Durmaz, Galatasaray'ın yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "İş Galatasaray'a gelince mi adalet aramaya başladılar?" dedi. Bu sözleri kendi hesabından tweet atan Ertem Şener, Arda Güler'e kadar ulaştı. Genç oyuncu bu paylaşımı beğenerek sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.



