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Arda Güler'in kahreden isyanı kameralara yansıdı! Sosyal medyayı sallayan o söz...

2026 Dünya Kupası'na grup aşamasında havlu atan A Milli Takımımızda, Paraguay yenilgisinin ardından yaşanan üzüntü yürekleri burktu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte büyük bir çöküş yaşayan genç yıldızımız Arda Güler'in kameralara yansıyan o isyan dolu sözü, turnuvaya veda edişimizin adeta simgesi haline geldi ve izleyenleri derinden etkiledi.

Arda Güler'in kahreden isyanı kameralara yansıdı! Sosyal medyayı sallayan o söz...
Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'ndan çıkamayarak turnuvaya erken veda eden A Milli Futbol Takımımız, taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Avustralya'nın ardından kader maçında Paraguay'a da 1-0 mağlup olan Ay-Yıldızlı ekibimizde, son düdükle birlikte sahada dramatik anlar yaşandı.

BİTİŞ DÜDÜĞÜYLE YIKILDI

Arda Güler in kahreden isyanı kameralara yansıdı! Sosyal medyayı sallayan o söz... 1

Turnuva boyunca gol yollarında büyük şanssızlıklar yaşayan ve Paraguay karşısında da aradığı golü bir türlü bulamayan millilerimiz, bitiş düdüğüyle birlikte adeta yeşil zemine yığıldı. Bu anlarda kameraların çevrildiği isimlerin başında ise takımın en genç ve en umut bağlanan yıldızlarından Arda Güler geliyordu.

O SÖZLER YÜREKLERİ BURKTU: "ALLAH'IM NEDEN?"

Arda Güler in kahreden isyanı kameralara yansıdı! Sosyal medyayı sallayan o söz... 2

Yaşanan hezimetin ve turnuvaya erken vedanın ağırlığını taşıyamayan 21 yaşındaki yıldız futbolcunun yüzündeki derin üzüntü ekran başındaki milyonlara yansıdı. Maç sonunda kameraların yakın çekime girdiği o anlarda, Arda Güler'in gökyüzüne bakarak "Allah'ım neden?" diyerek isyan ettiği anlar net bir şekilde görüldü.

Genç yıldızın çaresizlik ve üzüntü barındıran bu tepkisi, kısa süre içerisinde sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Binlerce futbolsever tarafından paylaşılan o anlar, A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası'na hüzünlü vedasının unutulmaz kareleri arasına şimdiden kazındı. Taraftarlar, sosyal medya üzerinden yaptıkları yorumlarla genç oyuncuya moral vermeye çalıştı.

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Paraguay Paraguay

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye dünya kupası milli takım
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