Arda Güler'in maaşı İspanya'yı kasıp kavurdu! Barcelonalı Fermin ile kıyasladılar

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid son dönemde sıkıntılı bir performans göstererek lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı. Bu durum karşısında Real Madrid'in kadro planlamasını ve oyuncularına verdiği maaşları değerlendiren El Plural gazetesi manşetlerine Milli oyuncumuz Arda Güler'i aldı.

ARDA'NIN MAAŞI GÜNDEM OLDU!

İspanyol basınından El Plural'in haberine göre, Arda Güler'in yıllık brüt geliri 5,2 milyon euro seviyesinde. Haberde, "Kendini henüz ispat aşamasında olan bir futbolcu için oldukça yüksek bir ücret" değerlendirmesine yer verildi.

BARCELONALI FERMIN LOPEZ ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLDİ

Öte yandan Barcelona'nın altyapısından yetişen Fermin Lopez'in maaşının ise brüt 4 milyon Euro olduğu aktarıldı. Arda Güler'in maaşıyla Fermin'in maaşı arasında önemli bir fark olduğu ve bu farkın Barcelona'nın maaş politikasından kaynaklandığı ifade edildi. Haberde şu ifadeler yer aldı:

"İki kulüp arasındaki ayrım yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda semboliktir. Real Madrid, genç oyuncularını en baştan rekabetçi ücretlerle kadrosuna katar ve sözleşmeleri; pazarlama, uluslararası tanıtım ve ileride olası bir satış gibi unsurları da kapsayan uzun vadeli bir yatırım olarak görür. Son yıllarda yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle Barcelona ise özellikle La Masia veya rezerv ekipten çıkan futbolcular için daha sınırlı bir maaş yapısını tercih etmektedir."

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU!

Milli yıldızımız 2025-26 sezonunda İspanya La Liga'da performansıyla göz doldurdu. Arda Güler 17 maçta forma giyerken, 3 gol 5 asistlik performans gösterdi.