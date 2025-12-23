SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Arda Güler'in maaşı İspanya'yı kasıp kavurdu! Barcelonalı Fermin ile kıyasladılar

İspanyol futbol devi Real Madrid'de top koşturan Milli futbolcumuz Arda Güler, bu yıl oynadığı futbolla adından daha fazla söz ettirse de bu sefer maaşıyla gündeme oturdu. İspanyol medyası Arda Güler'in maaşını, Barcelona'nın oyuncularının maaş politikası ile karşılaştırdı. İşte ortaya çıkan ilginç sonuç...

Arda Güler'in maaşı İspanya'yı kasıp kavurdu! Barcelonalı Fermin ile kıyasladılar
Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid son dönemde sıkıntılı bir performans göstererek lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde kaldı. Bu durum karşısında Real Madrid'in kadro planlamasını ve oyuncularına verdiği maaşları değerlendiren El Plural gazetesi manşetlerine Milli oyuncumuz Arda Güler'i aldı.

ARDA'NIN MAAŞI GÜNDEM OLDU!

Arda Güler in maaşı İspanya yı kasıp kavurdu! Barcelonalı Fermin ile kıyasladılar 1

İspanyol basınından El Plural'in haberine göre, Arda Güler'in yıllık brüt geliri 5,2 milyon euro seviyesinde. Haberde, "Kendini henüz ispat aşamasında olan bir futbolcu için oldukça yüksek bir ücret" değerlendirmesine yer verildi.

BARCELONALI FERMIN LOPEZ ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLDİ

Arda Güler in maaşı İspanya yı kasıp kavurdu! Barcelonalı Fermin ile kıyasladılar 2

Öte yandan Barcelona'nın altyapısından yetişen Fermin Lopez'in maaşının ise brüt 4 milyon Euro olduğu aktarıldı. Arda Güler'in maaşıyla Fermin'in maaşı arasında önemli bir fark olduğu ve bu farkın Barcelona'nın maaş politikasından kaynaklandığı ifade edildi. Haberde şu ifadeler yer aldı:

Arda Güler in maaşı İspanya yı kasıp kavurdu! Barcelonalı Fermin ile kıyasladılar 3

"İki kulüp arasındaki ayrım yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda semboliktir. Real Madrid, genç oyuncularını en baştan rekabetçi ücretlerle kadrosuna katar ve sözleşmeleri; pazarlama, uluslararası tanıtım ve ileride olası bir satış gibi unsurları da kapsayan uzun vadeli bir yatırım olarak görür. Son yıllarda yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle Barcelona ise özellikle La Masia veya rezerv ekipten çıkan futbolcular için daha sınırlı bir maaş yapısını tercih etmektedir."

PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURDU!

Arda Güler in maaşı İspanya yı kasıp kavurdu! Barcelonalı Fermin ile kıyasladılar 4

Milli yıldızımız 2025-26 sezonunda İspanya La Liga'da performansıyla göz doldurdu. Arda Güler 17 maçta forma giyerken, 3 gol 5 asistlik performans gösterdi.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Shomurodov, gol krallığında zirvenin tek sahibi olduShomurodov, gol krallığında zirvenin tek sahibi oldu
TFF, hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun cezasını onadıTFF, hak mahrumiyeti cezası alan 29 futbolcunun cezasını onadı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler maaş son dakika ispanya la liga kriz real madrid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Emrullah Erdinç ve Umut Evirgen gözaltına alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Savaşa mı hazırlanıyor? Belarus'a konuşandırılacak

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Gol yağmuru oldu! Gençlerbirliği Trabzonspor'u geçti...

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

Kasım Garipoğlu'nun şoförünün ifadesinde adı geçmişti! Defne Samyeli'den açıklama geldi

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

'Kulislerde net mesaj' Memur ve emeklisi için İsa Karakaş zammı açıkladı

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

Siparişlere yetişemiyor 'Yapamazsın' dediler 'İyi ki başlamışım, vazgeçmemişim'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.