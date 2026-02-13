SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray'a para yağdı: İşte Türk takımlarının kasasına koyduğu paralar

UEFA’nın açıkladığı finansal rapora göre, 2024-25 sezonunda Türk kulüpleri önemli gelir elde etti. Galatasaray 18.3 milyon Euro ile başı çekerken, Fenerbahçe 15.6 milyon, Beşiktaş 10.7 milyon, RAMS Başakşehir ise 6.9 milyon Euro kazandı. Zirvede 144.4 milyon Euro ile Paris Saint-Germain (PSG) yer aldı.

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray'a para yağdı: İşte Türk takımlarının kasasına koyduğu paralar
Cevdet Berker İşleyen

Avrupa futbolunun patronu UEFA, 2024-25 sezonuna ait finansal raporunu yayımlayarak kulüplere dağıtılan gelirleri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden dört kulübün elde ettiği toplam gelir dikkat çekerken, organizasyonların genel gelirlerinde de önemli bir artış yaşandı.

GALATASARAY' DEV GELİR

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray a para yağdı: İşte Türk takımlarının kasasına koyduğu paralar 1

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’nın en üst düzey organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nden 4 milyon 29 bin Euro gelir elde etti. Galatasaray, ayrıca UEFA Avrupa Ligi performansıyla 14 milyon 83 bin Euro kazandı. Böylece kulübün Avrupa arenasındaki toplam geliri 18 milyon 373 bin Euro’ya ulaştı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A DA CİDDİ GELİR

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray a para yağdı: İşte Türk takımlarının kasasına koyduğu paralar 2

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, sezon boyunca elde ettiği sonuçların karşılığında 15 milyon 682 bin Euro’luk gelir elde etti. Aynı turnuvada yer alan Beşiktaş ise UEFA’dan 10 milyon 712 bin Euro almaya hak kazandı. Her iki kulüp de performansları doğrultusunda önemli bir finansal katkı sağladı.

BAŞAKŞEHİR'E YAKLAŞIK 7 MİLYON EURO

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray a para yağdı: İşte Türk takımlarının kasasına koyduğu paralar 3

Avrupa’nın üçüncü büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden RAMS Başakşehir’in kasasına giren toplam tutar 6 milyon 913 bin Euro olarak açıklandı. İstanbul temsilcisi, bu gelirle birlikte Avrupa kupalarındaki istikrarlı finansal katkısını sürdürdü.

ZİRVE PSG'NİN

UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray a para yağdı: İşte Türk takımlarının kasasına koyduğu paralar 4

UEFA’nın açıkladığı verilere göre erkekler kulüp organizasyonlarının toplam geliri, bir önceki sezona kıyasla 690 milyon Euro artarak 4.4 milyar Euro’ya yükseldi. Kulüplere dağıtılan toplam ödül miktarı ise 400 milyon Euro artışla 3.4 milyar Euro oldu. Sezonun en büyük payını alan kulüp ise Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG oldu. Fransız devi, UEFA’dan toplam 144.4 milyon Euro gelir elde ederek listenin zirvesinde yer aldı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00
Galatasaray Galatasaray
-
ikas Eyüpspor ikas Eyüpspor

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti İspanya'da tarihi gece! Barcelona'yı tek başına dağıttı: Fenerbahçeliler isyan etti
Osimhen 'mutsuz' iddiaları olay yaratmıştı! Tavırlarının nedeni ortaya çıktı, herkesi şaşırttıOsimhen 'mutsuz' iddiaları olay yaratmıştı! Tavırlarının nedeni ortaya çıktı, herkesi şaşırttı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Başakşehir UEFA beşiktaş fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trump'tan İran'a açık tehdit: "Çok zor olacak"

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

İşçi olarak başladı fabrikatör oldu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.