UEFA gelirleri açıklandı! Galatasaray'a para yağdı: İşte Türk takımlarının kasasına koyduğu paralar

Avrupa futbolunun patronu UEFA, 2024-25 sezonuna ait finansal raporunu yayımlayarak kulüplere dağıtılan gelirleri kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, Türkiye’yi Avrupa kupalarında temsil eden dört kulübün elde ettiği toplam gelir dikkat çekerken, organizasyonların genel gelirlerinde de önemli bir artış yaşandı.

GALATASARAY' DEV GELİR

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa’nın en üst düzey organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nden 4 milyon 29 bin Euro gelir elde etti. Galatasaray, ayrıca UEFA Avrupa Ligi performansıyla 14 milyon 83 bin Euro kazandı. Böylece kulübün Avrupa arenasındaki toplam geliri 18 milyon 373 bin Euro’ya ulaştı.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ'A DA CİDDİ GELİR

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe, sezon boyunca elde ettiği sonuçların karşılığında 15 milyon 682 bin Euro’luk gelir elde etti. Aynı turnuvada yer alan Beşiktaş ise UEFA’dan 10 milyon 712 bin Euro almaya hak kazandı. Her iki kulüp de performansları doğrultusunda önemli bir finansal katkı sağladı.

BAŞAKŞEHİR'E YAKLAŞIK 7 MİLYON EURO

Avrupa’nın üçüncü büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde mücadele eden RAMS Başakşehir’in kasasına giren toplam tutar 6 milyon 913 bin Euro olarak açıklandı. İstanbul temsilcisi, bu gelirle birlikte Avrupa kupalarındaki istikrarlı finansal katkısını sürdürdü.

ZİRVE PSG'NİN

UEFA’nın açıkladığı verilere göre erkekler kulüp organizasyonlarının toplam geliri, bir önceki sezona kıyasla 690 milyon Euro artarak 4.4 milyar Euro’ya yükseldi. Kulüplere dağıtılan toplam ödül miktarı ise 400 milyon Euro artışla 3.4 milyar Euro oldu. Sezonun en büyük payını alan kulüp ise Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG oldu. Fransız devi, UEFA’dan toplam 144.4 milyon Euro gelir elde ederek listenin zirvesinde yer aldı.