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Arda Güler'in Real Madrid'deki maaşı dudak uçuklatacak seviyede! Fenerbahçe'deki herkesi geçti...

13.07.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Arda Güler, yeni takımı Real Madrid'in antrenmanlarında sergilediği performansla öne çıkıyor. Şimdiden formayı kapan genç oyuncunun Real Madrid'den kazanacağı yıllık ücret dudak uçuklattı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Real Madrid Kulübü tarafından kamuoyuyla paylaşılan görüntülerde, antrenmanlardaki güzel hareketleriyle dikkati çeken Arda Güler, yeni takımından da övgü aldı.

"İSİM ARDA, İLK SOY İSİM: KALİTE, İKİNCİ SOY İSİM: GÜLER"

Sosyal medya hesabından, antrenmanda takım arkadaşını çalımlayarak güzel bir gol atan Arda Güler'in görüntüsünü yayımlayan İspanyol kulübü, "İsim Arda, ilk soy isim: Kalite, ikinci soy isim: Güler" diye yazdı.

ANTRENMANLARDA HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Real Madrid'in Arda Güler'le ilgili paylaşımlarına yorum yapan taraftarlar, "Bu çocuk bize büyük zaferler, goller, neşeler hediye edecek." şeklinde değerlendirmeler yaptı.

İspanyol basını da Arda'nın üçüncü günü geride kalan antrenmanlardaki performansıyla göz doldurduğunu ve Madridlileri heyecanlandırıp, şaşırttığını vurguladı.

Marca, "Arda Güler, Real Madrid'de başarılı olmak için yeterli kaliteye sahip olduğunu göstermeye devam ediyor.", As ise "Arda Güler, Valdebebas'a (Real Madrid'in tesislerinin olduğu yer) geldiği ilk günden beri tüm kalitesini gösteren detaylar bırakıyor." ifadelerini kullandı.

MAAŞI ORTAYA ÇIKTI

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Fenerbahçe'den yıllık 350 bin Euro kazanan Arda Güler'in Real Madrid'den bonuslar hariç yıllık 8 milyon Euro kazanacağı ortaya çıktı. Fenerbahçe'deki tüm oyuncuları geçen genç oyuncunun yıllık ücreti sosyal medyada gündeme oturdu.


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