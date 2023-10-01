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  4. Arda Güler'in Real Madrid'e sakatlık maliyeti dudak uçuklattı!

Arda Güler'in Real Madrid'e sakatlık maliyeti dudak uçuklattı!

01.10.2023 13:23 | Son Güncelleme:
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Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in sol ön rektus kasında sakatlık tespit edildiğini duyurmuştu. Carlo Ancelotti'nin bugün oynanacak maçta Arda'yı kadroya almayı düşündüğünü söylemesinden dakikalar sonra yaşanan bu gelişme herkesi şoke etmişti. Arda'nın sakatlığıyla ilgili maliyet tablosu ortaya çıktı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i Las Palmas maçının kadrosuna alacağını açıklamasından dakikalar sonra gelen haber sadece Real Madrid taraftarını değil, Türk taraftarları da şoke etmişti. Arda Güler'in en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti. Arda'nın sakatlık maliyeti ortaya çıktı.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

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Arda Güler'in antrenmanda sakatlandığını anlatan Ancelotti, "O anları gördüm. Çok kötü bir şanssızlık yaşadı ve daha sonra zaten ağrı hissetti. Kendisi şu an çok üzgün ama gidip onunla konuştum. Onu biraz daha beklememiz gerekecek." ifadelerini kullanmıştı.

1.5 MİLYON EURO

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Real Madrid'de Arda Güler'in haftalık maaşı 100 bin euro civarında. Temmuz ayında sözleşme imzalayan Arda Güler'e şu ana kadar ödenen rakam 1.2 milyon euro. 20 Ekim'de sahalara döneceği konuşulan Arda Güler'in toplamda 1.5 milyon euro kazanacağı ve Real Madrid'e maliyetinin ortalama bu kadar olacağı öğrenildi.

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