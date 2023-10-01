Arda Güler'in Real Madrid'e sakatlık maliyeti dudak uçuklattı!

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin Arda Güler'i Las Palmas maçının kadrosuna alacağını açıklamasından dakikalar sonra gelen haber sadece Real Madrid taraftarını değil, Türk taraftarları da şoke etmişti. Arda Güler'in en az 3 hafta daha sahalardan uzak kalacağı öğrenilmişti. Arda'nın sakatlık maliyeti ortaya çıktı.

ANTRENMANDA SAKATLANDI

Arda Güler'in antrenmanda sakatlandığını anlatan Ancelotti, "O anları gördüm. Çok kötü bir şanssızlık yaşadı ve daha sonra zaten ağrı hissetti. Kendisi şu an çok üzgün ama gidip onunla konuştum. Onu biraz daha beklememiz gerekecek." ifadelerini kullanmıştı.

1.5 MİLYON EURO

Real Madrid'de Arda Güler'in haftalık maaşı 100 bin euro civarında. Temmuz ayında sözleşme imzalayan Arda Güler'e şu ana kadar ödenen rakam 1.2 milyon euro. 20 Ekim'de sahalara döneceği konuşulan Arda Güler'in toplamda 1.5 milyon euro kazanacağı ve Real Madrid'e maliyetinin ortalama bu kadar olacağı öğrenildi.

