Arda Güler'in Real Madrid macerası bitiyor! Yeni adresini duyurdular

SON DAKİKA spor haberleri: Real Madrid'de işler karıştı! Xabi Alonso ile yolların ayrılması ve geçici olarak Alvaro Arbeloa'nın göreve gelmesi, milli gururumuz Arda Güler'in takımdaki geleceğini belirsizliğe sürükledi. Bu durumu fırsat bilen Premier Lig devi, Arda'yı kapmak için harekete geçti. İşte Ada basınında yankılanan o çılgın transfer planı...

Emre Şen
SON DAKİKA spor haberleri: Real Madrid'de Xabi Alonso döneminin sona ermesi, Arda Güler için yeni bir belirsizlik sürecini başlattı. Alonso yönetiminde sık sık ilk 11 şansı bulan ve bu sezon 29 maçta 3 gol, 9 asistlik performans sergileyen Arda, geçici teknik direktör Alvaro Arbeloa döneminde kulübeye mahkum olma tehlikesiyle karşı karşıya.

ARSENAL PUSUDA BEKLİYOR!

Yaşanan bu teknik direktör değişikliği ve belirsizlik, Avrupa devlerinin iştahını kabarttı. ESPN kaynaklı habere göre; Premier Lig'in köklü ekibi Arsenal, Arda Güler'i yakın takibe aldı. Genç oyunculara verdiği önemle bilinen Londra temsilcisi, Arda'yı gelecek planlarının merkezine koymak istiyor.

YAZIN TEKLİF GELEBİLİR

Arsenal'in, çok büyük bir fırsat çıkmadıkça ara transfer döneminde değil, yaz transfer döneminde Real Madrid'in kapısını çalacağı belirtildi. İngiliz devi, sezon sonuna kadar Arda'nın durumunu yakından izleyecek ve Arbeloa yönetimindeki süresine göre hamlesini yapacak.

Real Madrid macerası "şimdilik" soru işaretleriyle dolu olan Arda Güler için yaz ayları oldukça hareketli geçecek gibi görünüyor.

