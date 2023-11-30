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Arda Güler'in Real Madrid serüveni adeta kabusa döndü, sevinci kursağında kaldı! Sakatlığını atlattı bu kez kiralık gitmesi gündemde

30.11.2023 17:34 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'e transferiyle tüm dünyada adından söz ettirmeyi başaran genç yıldız Arda Güler yaşadığı üçüncü sakatlığı da atlatmayı başarırken sahaya indi. Yıldız oyuncunun bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı öğrenilirken, İspanyol basını milli futbolcunun bu sevincini kursağında bırakacak bir habere imza attı. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan bu transferiyle büyük ses getiren Arda Güler sakatlıklarla boğuşurken, geçtiğimiz günlerde henüz resmi bir maça çıkmadan üst üste 3. kez sakatlanmış ve takımdan uzak kalmıştı.

SAKATLIĞINI ATLATTI AMA...

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Madrid ekibine gidişinden bu yana geçen 4 ayda 3. kez sakatlanan genç oyuncu için İspanyol basınında iddiaların ardı arkası kesilmezken, Marca'nın haberinde 18 yaşındaki genç futbolcunun, bireysel olarak saha çalışmalarına başladığı belirtilirken geri dönüşü için bir tarih belirlenmediğinin de altı çizildi.

KARİYERİ BAŞLAMADAN BİTEBİLİR

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Zaman zaman genç yıldız için 'kiralık gönderilecek' iddiaları da ortaya atılırken bu iddialara bir yenisi daha eklendi. İmza töreninde yaptığı konuşmada kiralık olarak başka bir takımda oynamayı reddeden Arda Güler'in devre arasında bir La Liga takımına kiralık verilebileceği öne sürüldü.

YERİNE DÜŞÜNÜLEN İSİM: NICO PAZ

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GOL Digital'de yer alan habere göre Real Madrid'in Arda Güler yerine Real Madrid Castilla'da yıldızını parlatan Nico Paz'ı geniş kadroda değerlendirebileceği öne sürüldü. Arda Güler'e çok benzer bir profil olarak değerlendirilen ve Napoli ile oynanan karşılaşmada skoru 3-2'ye getiren golü atan Nico Paz'ın ilerleyen süreçte daha fazla forma şansı bulabileceği aktarıldı.

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