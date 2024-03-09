Arda Güler'in resitali! Davide Ancelotti idmanı durdurup tebrik etti: İlk 11 sözü...

Sezon başında 20 milyon euro bonservis ücreti karşılığında Real Madrid'in yolunu tutan Arda Güler bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor. Bunun yanında milli futbolcumuzun idmanlardaki performansı ise bambaşka bir seviyede... Özellikle son antrenmanda yaptıkları herkesi şoke etti.

EN SON 18 ŞUBAT'TA 87'DE OYUNA GİRMİŞTİ

Madridli oyuncuların 'mücevher' olarak nitelediği Arda Güler, en son Rayo Vallecano ile oynana La Liga mücadelesinin 87. dakikasında Luka Modric'in yerine girmişti.

YARIN İLK 11 İÇİN SÖZ ALMIŞ

Son 3 maçtır forma şansı bulamayan süper solağın 10 Mart Pazar günü akşam 20.30'da oynanacak Celta Vigo mücadalesinde ilk 11'de başlayacağı iddia edildi.

Santiago Bernabeu'da oynanacak müsabakada Carlo Ancelotti'nin yıldız oyuncuya forma sözü verdiği bildirilmişti.

ARDA GÜLER'DEN İDMANDA ŞOV: YARDIMCI ANTRENÖR OYUNU DURDURUP TEBRİK ETTİ...

Carlo Ancelotti'nin oğlu ve yardımcı antrenör olan Davide Ancelotti, dün akşamki antrenmanda Arda'nın performansı karşısında çok etkilendi. Defensa Central'de yer alan habere göre Ancelotti'nin ifadesi şu şekilde:

"Dünkü antrenmanda Arda maçta harika bir gol attı. Basit bir driplingle Ceballos'u geçti, ardından Lunin'i driplingle geçerek boş kaleye topu yuvarladı. Davide Ancelotti, bu oyun karşısında hayrete düştü. İdmanı durdurdu ve Arda'yı özel olarak tebrik etti. Bu tür kutlamalar, Valdebebas için sürpriz değil. Arda Güler bunları sık sık yapıyor. Pazar günü Celta Vigo'ya karşı oynanacak maç onu ilk 11'de görmek için iyi bir fırsat olacak. Madrid'in patronu sonunda onu ilk 11'de başlatacak mı, göreceğiz. Bernabeu'da Arda'nın futbolundan keyif almak için büyük bir istek var."







