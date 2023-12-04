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  4. Arda Güler'in son haliyle dalga geçtiler! Videoyu gören İspanyol taraftarlar genç oyuncuya sahip çıktı

Arda Güler'in son haliyle dalga geçtiler! Videoyu gören İspanyol taraftarlar genç oyuncuya sahip çıktı

04.12.2023 17:27 | Son Güncelleme:
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Real Madrid'e transfer olduğundan beri sık sık sakatlanan Arda Güler, ünlü mizah sayfasına konu oldu. Yıldız oyuncunun sakatlanmasıyla ilgili bir video yayınlayan mizah sayfası, Real Madrid taraftarlarının tepkisini çekti.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Büyük umutlarla Real Madrid'e transfer olan fakat yaşadığı sakatlıklardan dolayı henüz süre bulamayan Arda Güler, mizah sayfalarına konu oldu.

TAM İYİLEŞTİ DERKEN YENİDEN SAKATLANDI

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Geçtiğimiz aylarda sakatlığını tamamen atlatan ve maç kadrosuna bile alınmak üzere olan Arda Güler, yapılan son antrenmanda yeniden sakatlanmış ve tedavisine başlanmıştı. Sıkıcı bir hal alan Arda Güler'in bu durumu mizah sayfasına malzeme oldu.

DALGA GEÇTİLER

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Paylaşılan videoda Arda Güler'in her an sakatlandığını işleyen KH Football isimli mizah sayfası, Real Madrid taraftarlarının bozgununa uğradı. Oyuncularıyla bu tarz mizah yapılmasını istemeyen İspanyol taraftarlar Arda Güler'e sahip çıktı.

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Arda Güler real madrid atan
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