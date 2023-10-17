Arda Güler'in tavrı dünya devini çıldırttı! Transfer dönemindeki detaylar birer birer ortaya çıkıyor...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olarak dünyada büyük ses getiren Arda Güler'in o dönem PSG'yi umursamadığı ve Fransız devine cevap bile vermediği ortaya çıktı. Real Madrid'de oynamak için diğer tüm takımları elinin tersiyle iten genç oyuncu PSG'yi bir hayli kızdırdı.

TEKLİFE DÖNÜŞ BİLE YAPMADI

Tercihini Real Madrid'den yana kullanan Arda Güler'in PSG'ye teşekkür bile etmeden cevap vermediği ortaya çıktı. Arda'nın bu tavrı Fransız devini bir hayli kızdırdı.

MESSI VE NEYMAR ÖRNEKLERİ

Geçmişte PSG'nin bu tarz hareketlere büyük transferlerle cevap verdiği biliniyor. Barcelona karşısında alınan ağır mağlubiyetlerin ardından sırasıyla hem Neymar'ı hem de Messi'yi kadrosuna katan PSG'nin Real Madrid'den bu tarzda oyuncuların aklını çelmesi bekleniyor.





