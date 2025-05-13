Arda Güler'in yeni hocası belli oldu! Carlo Ancelotti takımdan resmen ayrılıyor

İtalyan teknik direktör Carlo Ancelotti’nin yeni adresi belli oldu. Brezilya Milli Takımı, 65 yaşındaki tecrübeli isimle 2026 Dünya Kupası’nı da kapsayan 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili Brezilya Futbol Federasyonu’nun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol tarihinin en büyük milli takımı artık dünyanın en başarılı teknik direktörü tarafından yönetilecek. Tarihi zaferlerin sembolü olan Carlo Ancelotti, Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) Başkanı Ednaldo Rodrigues tarafından Brezilya Milli Takımı’nın yeni teknik direktörü olarak açıklandı" denildi.

"BİRLİKTE, BREZİLYA FUTBOLUNUN YENİ GÖRKEMLİ SAYFALARINI YAZACAĞIZ"

Anlaşmanın ardından Brezilya Futbol Federasyonu’nun resmi sosyal medya hesabına açıklamalarda bulunan CBF Başkanı Ednaldo Rodrigues, "Carlo Ancelotti’yi Brezilya’nın başına getirmek, stratejik bir hamleden çok daha fazlasıdır. Bu, dünyaya en yüksek kürsüdeki yerimizi yeniden almakta kararlı olduğumuzun bir ilanıdır. O, tarihin en büyük teknik direktörü ve şimdi dünyanın en büyük milli takımının başında. Birlikte, Brezilya futbolunun yeni görkemli sayfalarını yazacağız" ifadelerini kullandı.

İLK MAÇI BELLİ OLDU

Ayrıca Ancelotti’nin önümüzdeki ay Ekvador ve Paraguay’a karşı oynanacak eleme maçlarında ilk kez Brezilya Milli Takımı’nın başında sahaya çıkacağı belirtildi.

Teknik direktörlük kariyerine Reggiana’da başlayan Ancelotti, Parma, Juventus, Milan, Chelsea, PSG, Everton, Bayern Münih, Napoli ve Real Madrid’i çalıştırdı. 65 yaşındaki teknik adam, kariyerinde 5 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve birçok ulusal kupa kazandı.

XABI ALONSO TAKIMIN BAŞINA GEÇİYOR

Real Madrid'de Ancelotti'nin ayrılığı sonrası Xabi Alonso takımın başına geçecek. Xabi Alonso, Kulüpler Dünya Kupası'nda takımın başında olacak.