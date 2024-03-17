Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor! Olağanüstü şuta övgü yağmuru: Bir sanat eseri, bir mucize ve bir dahi... Ancelotti'ye çağrı yapıldı!

Geçen hafta Celta Vigo ile oynanan karşılaşmada Real Madrid adına ilk golünü kaydeden Arda Güler, dün akşam oynanan Real Madrid-Osasuna maçına da damga vurdu. Maça 85. dakikada Vinicius'un yerine oyuna dahil olan milli yıldız bitiş düdüğünden hemen önce orta sahadan çektiği şutla İspanyolları bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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La Liga'nın 29. haftasında lider Real Madrid, deplasmanda Osasuna'nın konuğu oldu. İspanya'da maçı 4-2 kazanan Real Madrid'in galibiyetinden çok Arda Güler'in son dakikada çektiği şut gündem oldu.

Arda Güler'in orta sahadan çektiği şut direkte patladı ama Carlo Ancelotti şutu gol saydı.

Maçın bitiş düdüğüyle milli futbolcunun yanına koşan Ancelotti maç sonunda Arda Güler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim. Arda'nın o şutunun kaleye girip girmemesi önemli değil, bizim nazarımızda o şut bir gol."

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Arda Güler'in inanılmaz şutu İspanyol basınında geniş yer buldu.

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden AS, Arda'yla ilgili haberinde "O seçilmiş biri: Arda Güler'in çılgın vuruşu ligin golü olmayı santimetre ile kaçırdı" başlığı kullanıldı. Haberde "Türk oyuncu çok cesur ve cüretkâr ve bunu maçın son oyununda bu mucizeyi denediğinde gösterdi." ifadelerine yer verdi.

Marca ise "Böyle bir vuruşu sadece büyük yetenekler yapar" başlığıyla Arda'ya övgüler yağdırdı.

Arda Güler'in olağanüstü şutunu "Bir sanat eseri, bir mucize ve bir dahi" sözleriyle manşete taşıyan Marca haberin devamında Ancelotti'ye çağrıda bulunarak, "Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi." dedi.





