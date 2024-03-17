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  4. Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor! Olağanüstü şuta övgü yağmuru: Bir sanat eseri, bir mucize ve bir dahi... Ancelotti'ye çağrı yapıldı!

Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor! Olağanüstü şuta övgü yağmuru: Bir sanat eseri, bir mucize ve bir dahi... Ancelotti'ye çağrı yapıldı!

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
17.03.2024 11:52
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Dün akşam Real Madrid ile Osasuna arasında oynanan müsabakanın 85. dakikasında oyuna dahil olan Arda Güler'in orta sahadan çektiği şut İspanyol basınına bomba gibi düştü. Direkten dönen top sonrası AS, Arda Güler'in 'seçilmiş biri' olduğunu yazarken, Marca ise Carlo Ancelotti'ye çağrı yaptı.

Arda Güler İspanya'yı sallamaya devam ediyor! Olağanüstü şuta övgü yağmuru: Bir sanat eseri, bir mucize ve bir dahi... Ancelotti'ye çağrı yapıldı!

Geçen hafta Celta Vigo ile oynanan karşılaşmada Real Madrid adına ilk golünü kaydeden Arda Güler, dün akşam oynanan Real Madrid-Osasuna maçına da damga vurdu. Maça 85. dakikada Vinicius'un yerine oyuna dahil olan milli yıldız bitiş düdüğünden hemen önce orta sahadan çektiği şutla İspanyolları bir kez daha kendine hayran bıraktı.

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ANCELOTTİ: 19 YAŞINDA OLUP KENDİNE BU KADAR GÜVENEN BİR OYUNCU GÖRMEDİM

La Liga'nın 29. haftasında lider Real Madrid, deplasmanda Osasuna'nın konuğu oldu. İspanya'da maçı 4-2 kazanan Real Madrid'in galibiyetinden çok Arda Güler'in son dakikada çektiği şut gündem oldu.

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Arda Güler'in orta sahadan çektiği şut direkte patladı ama Carlo Ancelotti şutu gol saydı.

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Maçın bitiş düdüğüyle milli futbolcunun yanına koşan Ancelotti maç sonunda Arda Güler hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Arda Güler çok büyük bir yetenek, sadece büyük bir oyuncu böyle bir şutu düşünebilir. 19 yaşında olup da kendine bu kadar güvenen bir oyuncu hiç görmedim. Arda'nın o şutunun kaleye girip girmemesi önemli değil, bizim nazarımızda o şut bir gol."

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İSPANYOL BASINI ARDA'YA METHİYELER DÜZDÜ: BİR SANAT ESERİ, BİR MUCİZE VE BİR DAHİ

Arda Güler'in inanılmaz şutu İspanyol basınında geniş yer buldu.

İspanya'nın önde gelen spor gazetelerinden AS, Arda'yla ilgili haberinde "O seçilmiş biri: Arda Güler'in çılgın vuruşu ligin golü olmayı santimetre ile kaçırdı" başlığı kullanıldı. Haberde "Türk oyuncu çok cesur ve cüretkâr ve bunu maçın son oyununda bu mucizeyi denediğinde gösterdi." ifadelerine yer verdi.

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Marca ise "Böyle bir vuruşu sadece büyük yetenekler yapar" başlığıyla Arda'ya övgüler yağdırdı.

Arda Güler'in olağanüstü şutunu "Bir sanat eseri, bir mucize ve bir dahi" sözleriyle manşete taşıyan Marca haberin devamında Ancelotti'ye çağrıda bulunarak, "Artık Arda'yı bize 5 dakikadan daha fazla izlettirmenin zamanı geldi." dedi.

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