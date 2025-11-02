Arda Güler izleyenlerin yüreğini acıttı! Görenler bir kez daha bakamadı...

İspanya La Liga'nın 11. haftasında lider Real Madrid, Valencia'yı ağırladı. Santiago Bernabeu'da oynanan maçı ev sahibi ekip 4-0 gibi skorla kazanarak gövde gösterisi yaptı. Arda Güler'in yine yıldızlaştığı maçın henüz başında ise yürekler ağza geldi...

ARDA GÜLER'İN BİLEĞİ DÖNDÜ

Real Madrid-Valencia maçının 2. dakikasında Arda Güler'in bileği döndü, tedavisinin ardından oyuna devam eden Arda Güler o anlarda izleyenleri endişelendirdi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası oyuna giren Arda Güler, Mbappe'ye bir de asist yaptı.

KARİYERİNİN EN İYİ SEZONUNU YAŞIYOR

Arda Güler, LALIGA'da gol katkısı olarak şimdiden geçen sezonu geride bırakan Arda Güler, performans olarak en verimli sezonunu yaşıyor. 4 gol, 8 asistlik performansıyla sezona damga vuran Arda Güler, Valencia karşısında da takımda en çok anlaştığı oyuncu Mbappe'ye bir asist daha yaptı.