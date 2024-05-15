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  4. Arda Güler kendisine hayran bırakmaya devam ediyor! 62'de oyuna girdi 81'de golünü attı, Ancelotti maç sonu şaşkınlığını gizleyemedi

Arda Güler kendisine hayran bırakmaya devam ediyor! 62'de oyuna girdi 81'de golünü attı, Ancelotti maç sonu şaşkınlığını gizleyemedi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.05.2024 08:06
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Real Madrid'de oynadığı son maçlarda attığı gollerle alkış toplayan Arda Güler, Alaves karşısında da oyuna sonradan girse de skor katkısı yapmayı başardı. Güler'in bu başarısı teknik direktör Carlo Ancelotti'yi oldukça şaşırttı. İşte detaylar...

Arda Güler kendisine hayran bırakmaya devam ediyor! 62'de oyuna girdi 81'de golünü attı, Ancelotti maç sonu şaşkınlığını gizleyemedi
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'in sahasında Alaves'i 5-0 mağlup ettiği maçta mücadelenin skorunu belirleyen gol milli yıldız Arda Güler'den geldi. Oyunda 62'de giren Güler, 81. dakikada attığı golle skoru 5-0'a getirirken bu karşılaşmayı da boş geçmedi.

MÜTHİŞ İSTATATİSTİK

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19 yaşındaki futbolcu, 9 kez forma giydiği ligde 4. kez gol sevinci yaşadı. Milli futbolcumuz, 283 dakikada 4 gol atarak istatistiksel olarak müthiş bir sayıya imzasını attı.

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Ancelotti, milli oyuncumuz için şaşkınlığını gizleyemedi.

"GOL ATIYOR ÇÜNKÜ..."

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Arda Güler'in takım tarafından çok sevildiğini söyleyen Carlo Ancelotti, "Takım Arda Güler'i çok seviyor. Burada olduğu için çok mutluyuz. Çok yetenekli bir oyuncu, istemese de gol atıyor çünkü top ona aşık (Gülerek)." ifadelerini kullandı.

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