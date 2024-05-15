Arda Güler kendisine hayran bırakmaya devam ediyor! 62'de oyuna girdi 81'de golünü attı, Ancelotti maç sonu şaşkınlığını gizleyemedi

Real Madrid'in sahasında Alaves'i 5-0 mağlup ettiği maçta mücadelenin skorunu belirleyen gol milli yıldız Arda Güler'den geldi. Oyunda 62'de giren Güler, 81. dakikada attığı golle skoru 5-0'a getirirken bu karşılaşmayı da boş geçmedi.

MÜTHİŞ İSTATATİSTİK

19 yaşındaki futbolcu, 9 kez forma giydiği ligde 4. kez gol sevinci yaşadı. Milli futbolcumuz, 283 dakikada 4 gol atarak istatistiksel olarak müthiş bir sayıya imzasını attı.

Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Ancelotti, milli oyuncumuz için şaşkınlığını gizleyemedi.

"GOL ATIYOR ÇÜNKÜ..."

Arda Güler'in takım tarafından çok sevildiğini söyleyen Carlo Ancelotti, "Takım Arda Güler'i çok seviyor. Burada olduğu için çok mutluyuz. Çok yetenekli bir oyuncu, istemese de gol atıyor çünkü top ona aşık (Gülerek)." ifadelerini kullandı.





