Arda Güler kulüp televizyonuna çıktı, Real Madrid taraftarlarına seslendi!

Fenerbahçe'den ayrılarak İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler, yeni takımında kameraların karşısına geçti. Real Madrid televizyonuna konuşan 18'lik yıldız dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KENDİMİ RAHAT HİSSEDİYORUM"

"Karşılama için teşekkür etmek istiyorum." diyen Güler, "Beni çok iyi karşıladılar. Herkes çok ilgi gösteriyor. Burada kendimi çok rahat hissediyorum. Birçok Avrupa kulübü ilgi gösterdi. Ama dünyanın en iyi kulübü Real Madrid sizinle ilgileniyorsa kararınız nettir" ifadelerini kullandı.

"TARİHE GEÇMEK İSTİYORUM"

Arda Güler, "Bu kulübün tarihine geçmek istiyorum, bir efsane olmak istiyorum. Bu kulüp, tarih boyunca birçok şampiyonluk kazandı. Tüm Avrupa kupalarını gördüm ve bunun inanılmaz bir duygu olduğunu söyleyebilirim. Real Madrid'e oyunumda ve kariyerimde çalışmak ve gelişmek için geldim" dedi.

"HEPSİ ÇOK İYİ"

"Ben gol atabilen, asist yapabilen, top sürebilen ve dribbling yapabilen bir hücum oyuncusuyum" diyen genç yıldız, "Rodrygo, Vinicius, Camavinga ve Valverde'nin de tıpkı benim gibi 18 yaşında Real Madrid'e geldiklerini hatırlıyorum. Hepsi çok iyi oyuncular ve şimdi benim takım arkadaşlarım olacaklar" şeklinde konuştu.

İDOLLERİNİ AÇIKLADI

Kendisine idollerinin kim olduğu sorulan milli yıldız, "İdollerimden bazıları Zidane, Mesut Özil ve Guti. Hatta Mesut Özil ile oynama şansı da buldum." dedi.

TARAFTARA MESAJ

Son olarak Real Madrid taraftarlarına da mesaj gönderen Arda, "Bir Madridista gibi hissediyorum. Hala Madrid!" sözleriyle röpotajı noktaladı.



