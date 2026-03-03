SPOR

Dünya Kupası öncesi ABD ve İsrail'in İran'a savaş açması ortalığı karıştırdı! Turnuva iptal edilir mi? İran'ın yerine kim gelebilir?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri müdahaleleri, 2026 Dünya Kupası’nın güvenliği ve ev sahipliği statüsü üzerine uluslararası spor kamuoyunda derin bir tartışma başlattı. İran'ın turnuvaya katılmama ihtimali üzerine konuşulan senaryolarda turnuvaya kimin katılacağı ise belirsizliğini koruyor. Peki ABD'de oynanacak Dünya Kupası için bir değişim planlanıyor mu? İşte tüm soruların yanıtı...

Dünya Kupası öncesi ABD ve İsrail'in İran'a savaş açması ortalığı karıştırdı! Turnuva iptal edilir mi? İran'ın yerine kim gelebilir?
Burak Kavuncu

2026 FIFA Dünya Kupası’na sayılı aylar kala, Orta Doğu’da tırmanan gerilim yeşil sahaları da vurdu. Ev sahiplerinden ABD ile diplomatik ve askeri kriz yaşayan İran’ın turnuvadan çekilme ihtimali, futbol dünyasında "yerine kim gelecek?" sorusunu gündeme taşıdı.

GÖZLER FIFA’DA: SENARYOLAR HAZIR

Dünya Kupası öncesi ABD ve İsrail in İran a savaş açması ortalığı karıştırdı! Turnuva iptal edilir mi? İran ın yerine kim gelebilir? 1

İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj, "Bu saldırıdan sonra Dünya Kupası'na katılmamız çok zor" diyerek turnuvayı protesto etmişti. FIFA ise arka planda B planlarını devreye sokmuş durumda. Eğer İran resmen çekilirse veya turnuvadan ihraç edilirse, FIFA’nın elinde iki temel seçenek bulunuyor:

Yerine yeni bir ülke davet etmek: FIFA kuralları (Madde 6.7), bir takımın çekilmesi durumunda federasyonun kendi inisiyatifiyle başka bir ülkeyi davet etmesine izin veriyor. Bu noktada Asya elemelerinde en yüksek başarıyı gösteren ancak vize alamayan Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) listenin ilk sırasında yer alıyor.

Grubu 3 ülkeyle oynatmak: Zaman darlığı veya lojistik engeller oluşması durumunda, İran’ın yer aldığı G Grubu’nun (Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda) sadece 3 takımla yola devam etmesi de masadaki ihtimaller arasında.

EN GÜÇLÜ ADAY: IRAK

Dünya Kupası öncesi ABD ve İsrail in İran a savaş açması ortalığı karıştırdı! Turnuva iptal edilir mi? İran ın yerine kim gelebilir? 2

Sportif başarı kriterlerine göre İran’ın boşluğunu doldurmaya en yakın aday Irak olarak görülüyor. Ancak Irak’ın zaten Mart sonunda Bolivya veya Surinam ile kıtalararası play-off oynayacak olması süreci karmaşıklaştırıyor. Eğer Irak bu play-off'u kazanarak zaten turnuvaya girerse, İran'dan boşalan koltuk için en güçlü aday Birleşik Arap Emirlikleri olacak.

EKONOMİK VE SPORTİF FATURA AĞIR OLABİLİR...

Dünya Kupası öncesi ABD ve İsrail in İran a savaş açması ortalığı karıştırdı! Turnuva iptal edilir mi? İran ın yerine kim gelebilir? 3

İran'ın turnuvadan çekilmesi durumunda sadece sportif bir kayıp yaşanmayacak; İran Federasyonu yaklaşık 10.5 milyon dolarlık hazırlık ve katılım bedelinden mahrum kalacağı gibi, FIFA'dan ağır para cezaları ve 2030 Dünya Kupası'ndan men edilme riskiyle de karşı karşıya kalabilir.

İŞTE MAÇ TAKVİMİ!

Dünya Kupası öncesi ABD ve İsrail in İran a savaş açması ortalığı karıştırdı! Turnuva iptal edilir mi? İran ın yerine kim gelebilir? 4

G Grubu'nun (İran'ın Grubu) Maç Takvimi:

15 Haziran: Yeni Zelanda (Los Angeles)

21 Haziran: Belçika (Los Angeles)

26 Haziran: Mısır (Seattle)

EV SAHİPLİĞİ TEHLİKE ALTINDA MI?

Dünya Kupası öncesi ABD ve İsrail in İran a savaş açması ortalığı karıştırdı! Turnuva iptal edilir mi? İran ın yerine kim gelebilir? 5

Tarihte eşine az rastlanır bir durum yaşanıyor. Bir Dünya Kupası ev sahibinin, turnuvaya aylar kala katılımcı devletlerden birine askeri operasyon düzenlemesi, "turnuva başka yere taşınır mı?" sorusunu gündeme taşıdı.

Bir ev sahibi ülkenin, turnuvada yarışacak bir devlete karşı doğrudan askeri güç kullanması futbol tarihinde alışılmış bir durum değil. Buna rağmen, ABD ana karasında turnuva güvenliğini tehdit edecek bir durum olduğuna dair henüz resmi bir risk değerlendirmesi yayımlanmadı. Güvenlik bürokrasisi, operasyonların turnuva takvimini veya stadyum güvenliğini etkilemeyeceği görüşünde birleşiyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Turnuva derhal abd den alinsin. Tarafsiz bir ülkeye verilsin
Suçlu olan Abd yi ihraç edip. şampiyonayı başka bir ülkeye almak.
