Arda Güler'li Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu! Carvajal golünü attı, futbol tarihine geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Olaylı başlayan mücadelenin henüz ilk saniyelerinde sahaya atlayan taraftarlar nedeniyle oyun durdu.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

Karşılaşmaya iyi başlayan taraftar Borussia Dortmund olurken, 23. dakikada savunma arkasına sarkan Füllkrug ceza sahası içi sol çaprazından tek vuruş yaptı, meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına geri döndü.

KOBEL SON ANDA ÇIKARDI

İlk yarı golsüz beraberlikle geçilirken karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid daha etkili olan taraftı. Mücadelede dakikalar 49'u gösterirken Real Madrid'in kazandığı serbest vuruşta Toni Kroos şutunu çekti. Kaleci Gregor Kobel topu son anda kornere çeldi.

VE GOL PERDESİ AÇILDI

Maçın 74. dakikasında gol perdesi açıldı, Carvajal attı, Real Madrid öne geçti... Sol kanattan kullanılan kornerde Kross ortaladı, ön direğe hareketlenen Carvajal'ın kafa vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu.

CARVAJAL TARİHE GEÇTİ

Attığı golle perdeyi açan Carvajal aynı zamanda Modric ile birlikte 6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan iki isimden biri oldu.

VINICIUS FARKI 2'YE ÇIKARDI

Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Jr. bir anda kaleci ile karşı karşıya kalırken farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

ARDA KULÜBEDE TAMAMLADI!

Milli yıldız Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

KUPAYI KALDIRDILAR

Maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupası Real Madrid'li futbolcuların ellerinde yükseldi.









