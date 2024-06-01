SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Arda Güler'li Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu! Carvajal golünü attı, futbol tarihine geçti

Arda Güler'li Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu! Carvajal golünü attı, futbol tarihine geçti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.06.2024 23:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya gelirken, milli yıldız Arda Güler'in de formasını giydiği İspanyol devi rakibini 2-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmeyi başardı. İşte detaylar...

Arda Güler'li Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu! Carvajal golünü attı, futbol tarihine geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Olaylı başlayan mücadelenin henüz ilk saniyelerinde sahaya atlayan taraftarlar nedeniyle oyun durdu.

TOP DİREKTEN DÖNDÜ

2024-06-01T205147Z_1275859366_UP1EK611LY9LB_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-DOR-MAD-REPORT

Karşılaşmaya iyi başlayan taraftar Borussia Dortmund olurken, 23. dakikada savunma arkasına sarkan Füllkrug ceza sahası içi sol çaprazından tek vuruş yaptı, meşin yuvarlak uzak direkten oyun alanına geri döndü.

KOBEL SON ANDA ÇIKARDI

2024-06-01T205025Z_980212416_UP1EK611LVZL5_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-DOR-MAD-REPORT

İlk yarı golsüz beraberlikle geçilirken karşılaşmanın ikinci yarısında Real Madrid daha etkili olan taraftı. Mücadelede dakikalar 49'u gösterirken Real Madrid'in kazandığı serbest vuruşta Toni Kroos şutunu çekti. Kaleci Gregor Kobel topu son anda kornere çeldi.

VE GOL PERDESİ AÇILDI

2024-06-01T204903Z_1836769251_UP1EK611LTPKQ_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-DOR-MAD-REPORT

Maçın 74. dakikasında gol perdesi açıldı, Carvajal attı, Real Madrid öne geçti... Sol kanattan kullanılan kornerde Kross ortaladı, ön direğe hareketlenen Carvajal'ın kafa vuruşunda top uzak köşeden ağlarla buluştu.

CARVAJAL TARİHE GEÇTİ

2024-06-01T205101Z_1376962276_UP1EK611LWZL9_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-DOR-MAD-REPORT

Attığı golle perdeyi açan Carvajal aynı zamanda Modric ile birlikte 6 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan iki isimden biri oldu.

VINICIUS FARKI 2'YE ÇIKARDI

2024-06-01T204723Z_1157088229_UP1EK611LQXK4_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-DOR-MAD-REPORT

Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Jr. bir anda kaleci ile karşı karşıya kalırken farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti.

ARDA KULÜBEDE TAMAMLADI!

2024-06-01T204945Z_1293461281_UP1EK611LUUKZ_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-DOR-MAD-REPORT

Milli yıldız Arda Güler mücadeleyi yedek kulübesinde tamamladı.

KUPAYI KALDIRDILAR

Maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupası Real Madrid'li futbolcuların ellerinde yükseldi.

2024-06-01T212601Z_788329647_UP1EK611NJBRJ_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-DOR-MAD-REPORT

2024-06-01T212746Z_1828109324_UP1EK611NM5RP_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-DOR-MAD-REPORT

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe resmen duyurdu! Jose Mourinho açıkladı: 'Kadıköy'de buluşuyoruz, haydi yolculuğumuza başlayalım'Fenerbahçe resmen duyurdu! Jose Mourinho açıkladı: 'Kadıköy'de buluşuyoruz, haydi yolculuğumuza başlayalım'
Dev finalde olay! 28. saniyede taraftarlar sahaya daldıDev finalde olay! 28. saniyede taraftarlar sahaya daldı
Filenin Sultanları, Güney Kore'ye set vermediFilenin Sultanları, Güney Kore'ye set vermedi
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika real madrid şampiyonlar ligi
En Çok Okunan Haberler
DMM'den kredi kartlarıyla ilgili o iddialara yalanlama: 'Spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz'

DMM'den kredi kartlarıyla ilgili o iddialara yalanlama: 'Spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz'

Mourinho meğer onu aramış! İlk isteği herkesi şaşırttı

Mourinho meğer onu aramış! İlk isteği herkesi şaşırttı

Dev final öncesi öncesi Ancelotti'den Arda Güler kararı!

Dev final öncesi öncesi Ancelotti'den Arda Güler kararı!

'KAP' bildiriminde bile bulunulmuştu! Mourinho'dan kafa karıştıran açıklama

'KAP' bildiriminde bile bulunulmuştu! Mourinho'dan kafa karıştıran açıklama

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.