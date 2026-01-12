Arda Güler'li Real Madrid, Xabi Alonso'nun görevine son verildiğini açıkladı!

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso'nun görevine son verildi.

28 MAÇ TAKIMIN BAŞINDA DURABİLDİ!

Xabi Alonso'nun Real Madrid kariyeri 34 maç sürdü.

24 galibiyet

4 beraberlik

6 mağlubiyet

2.24 puan ortalaması

3.

YENİ HOCA KISA SÜREDE BELLİ OLDU!

Real Madrid teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini açıkladı.

BARCELONA MAĞLUBİYETİ SONUNU GETİRDİ...

İspanya Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Barcelona'ya 3-2 mağlup olan Real Madrid şampiyonluğu kaybetti. Real Madrid Cidde'de oynanan El Clasico'da rakibine yenilince sular durulmadı ve teknik direktör Xabi Alonso ile yollar resmen ayrıldı.

LİG'DE 2.SIRADAYDI!

Öte yandan İspanya Ligi'nde oynadığı 19 karşılaşmada 45 puan toplayan Real Madrid, 14 galibiyetinin yanı sıra 3 beraberlik ev 2 de mağlubiyet aldı. Bu sonuçlarından ardından lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde 2.sıraya yerleşen İspanyol futbol devi kötü gidişatın önüne geçmek için çözümü hocayı yollamakta buldu.