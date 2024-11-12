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"Arda Güler, Mourinho'nun Fenerbahçesi'ne dönüyor" İspanyol basını güne bomba bir haberle başladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.11.2024 10:26
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Real Madrid'de mutsuz olduğu bilinen ve son maçlarda süre alamayan Arda Güler'in takımdan ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Devre arasında forma giyebileceği bir takıma kiralık gitmek isteyen milli oyuncu için Fenerbahçe sesleri iyiden iyiye yükseliyor.

"Arda Güler, Mourinho'nun Fenerbahçesi'ne dönüyor" İspanyol basını güne bomba bir haberle başladı
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de süre bulamayan Arda Güler'in takımdan ayrılmak istediğini menajerine bildirdiği İspanyol basınında yazıldı. Fenerbahçe'ye kiralık olarak dönme olasılığını yüksek gören İspanyollar, Arda'nın haberini manşetten duyurdu.

"ARDA GÜLER ÇOK ÜZGÜN"

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İspanya'nın en ünlü gazetecilerinden olan Eduardo Inda, "Arda Güler neredeyse hiç oynamıyor. Çok üzgün. Futbolcu ara transfer döneminde kiralık olarak çıkma olasılığını başlattı." dedi ve Fenerbahçe iddiasını ekledi.

"MOURINHO'NUN FENERBAHÇE'Sİ"

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Arda'nın Fenerbahçe'ye geri dönebileceğinin sinyallerini veren Eduardo, "Olasılıklardan biri Mourinho'nun Fenerbahce'si" ifadelerini kullanarak sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Yarım sezon Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakan Arda Güler'in Ali Koç ile çok iyi ilişkisi olduğu biliniyor. İspanyol basını yarım sezonluk Fenerbahçe transferini neredeyse kesin görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler fenerbahçe real madrid
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