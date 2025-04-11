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Arda Güler, Real Madrid'de isyan başlattı! "Ancelotti varsa biz yokuz"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
11.04.2025 16:41
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Real Madrid'de istediği forma şansını bulamayan Arda Güler yönetime resti çekti. Endrick ve Brahim Diaz ile birlikte süre bulamadıkları için Ancelotti'den memnun olmayan genç futbolcular, Real Madrid yönetimine ayrılık istediklerini resmen iletti.

Arda Güler, Real Madrid'de isyan başlattı! "Ancelotti varsa biz yokuz"
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Real Madrid'de genç futbolcular kazan kaldırdı. Arda Güler, Endrick ve Brahim Diaz forma şansı bulamadıkları gerekçesiyle Real Madrid yönetimine ayrılmak istediklerini resmen bildirdi.

"ANCELOTTI VARSA BİZ YOKUZ"

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Arda Güler başta olmak üzere bu 3 futbolcu Real Madrid başkanı Perez'e ayrılık isteklerini iletti. Ancelotti ile yıldızlarının barışmadıklarını ileten genç oyuncular, önümüzdeki sezon Ancelotti'nin devam etmesi halinde ayrılacaklarını bildirdi.

ANCELOTTI İÇİN SON ŞANS ARSENAL MAÇI

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Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Arsenal'a 3-0 mağlup olan Real Madrid'de Ancelotti'nin son şansı bu maç olarak görülüyor. Rövanşta Arsenal'ı eleyemezse gelecek sezon Ancelotti ile devam edilmeyecek.

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