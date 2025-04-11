Arda Güler, Real Madrid'de isyan başlattı! "Ancelotti varsa biz yokuz"

Real Madrid'de genç futbolcular kazan kaldırdı. Arda Güler, Endrick ve Brahim Diaz forma şansı bulamadıkları gerekçesiyle Real Madrid yönetimine ayrılmak istediklerini resmen bildirdi.

"ANCELOTTI VARSA BİZ YOKUZ"

Arda Güler başta olmak üzere bu 3 futbolcu Real Madrid başkanı Perez'e ayrılık isteklerini iletti. Ancelotti ile yıldızlarının barışmadıklarını ileten genç oyuncular, önümüzdeki sezon Ancelotti'nin devam etmesi halinde ayrılacaklarını bildirdi.

ANCELOTTI İÇİN SON ŞANS ARSENAL MAÇI

Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Arsenal'a 3-0 mağlup olan Real Madrid'de Ancelotti'nin son şansı bu maç olarak görülüyor. Rövanşta Arsenal'ı eleyemezse gelecek sezon Ancelotti ile devam edilmeyecek.