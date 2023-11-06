Arda Güler sakatlık sonrası ilk kez kadroda şans buldu, kulübede tamamladı! Rayo Vallecano 23 yıl sonra başardı...

La Liga'nın 12. hafta mücadelesinde Real Madrid sahasında Rayo Vellacano ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekipte milli yıldız Arda Güler uzun süren sakatlığının ardından ilk kez 18 kişilik kadroda kendisine yer buldu.

ARDA GÜLER KULÜBEDE TAMAMLADI

Golsüz eşitlikle sona eren mücadelede Arda Güler maçı kulübede tamamladı.

23 YIL SONRA BAŞARDILAR

Rayo Vallecano 23 yıl aranın ardından bir Real Madrid deplasmanında kalesini gole kapatmayı başardı.

BEBE VE FALCAO...

Rayo Vallecano'da ise Süper Lig'den tanıdığımız isimler Bebe ve Radamel Falcao ikinci yarıda şans buldu.

SIRADAKİ RAKİP BRAGA

Real Madrid bir sonraki maçında Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Braga'yı konuk edecek. La Liga'nın 13. haftasında ise Valencia ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID'DEN 'ARDA' PAYLAŞIMI

18 yaşındaki yıldız futbolcu Santiago Bernabeu çimlerinde ilk kez maç önü ısınması yaparken, Real Madrid de sosyal medya hesabından genç futbolcu hakkında bir paylaşım yaptı.

Arda Güler'in ısınırken bir fotoğrafı futbolseverlere sunulurken yapılan paylaşıma, "Her şeyle" notu düşüldü.





