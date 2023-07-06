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  4. Arda Güler sorusuna çok sinirlendi! Barcelona'yı reddeden Arda Güler şimdiden tepki çekmiş durumda...

Arda Güler sorusuna çok sinirlendi! Barcelona'yı reddeden Arda Güler şimdiden tepki çekmiş durumda...

06.07.2023 14:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barcelona'nın kendisi için yaptığı teklifi teşekkür ederek reddeden Arda Güler şimdiden ezeli rekabette tarafını seçmiş durumda. İspanyol ekibinin görevlendirdiği efsane futbolcu Deco'nun İstanbul'a kadar gelip Arda ile görüşmesi de genç oyuncunun aklını çelemedi ve kararını Real Madrid'ten yana kullandı. Bu hamle sonrası Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez'den ilginç bir tepki geldi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendisine Arda Güler'i soran muhabirin sorusuna sinirlenen Xavi, başka bir soru sormasını istedi.

ARDA GÜLER'İN REAL MADRİD'İ TERCİH ETMESİ SORULDU

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İspanyol teknik adam, kendisine Arda'nın neden Real Madrid'i tercih ettiğinin sorulması üzerine bir hayli sinirlendi.

BAŞKA SORU SORUN!

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Arda için gelen soruya, "Oriol Romeu ve Vitor Roque ile aynı durum, onlar başka kulüplerle sözleşmesi olan futbolcular. Başka kulüplerle sözleşmesi olan oyuncular hakkında konuşmayalım. Lütfen başka soru sorun!" dedi.


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