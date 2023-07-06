Arda Güler sorusuna çok sinirlendi! Barcelona'yı reddeden Arda Güler şimdiden tepki çekmiş durumda...

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendisine Arda Güler'i soran muhabirin sorusuna sinirlenen Xavi, başka bir soru sormasını istedi.
İspanyol teknik adam, kendisine Arda'nın neden Real Madrid'i tercih ettiğinin sorulması üzerine bir hayli sinirlendi.
Arda için gelen soruya, "Oriol Romeu ve Vitor Roque ile aynı durum, onlar başka kulüplerle sözleşmesi olan futbolcular. Başka kulüplerle sözleşmesi olan oyuncular hakkında konuşmayalım. Lütfen başka soru sorun!" dedi.