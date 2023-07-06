Arda Güler sorusuna çok sinirlendi! Barcelona'yı reddeden Arda Güler şimdiden tepki çekmiş durumda...

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendisine Arda Güler'i soran muhabirin sorusuna sinirlenen Xavi, başka bir soru sormasını istedi.

ARDA GÜLER'İN REAL MADRİD'İ TERCİH ETMESİ SORULDU

İspanyol teknik adam, kendisine Arda'nın neden Real Madrid'i tercih ettiğinin sorulması üzerine bir hayli sinirlendi.

BAŞKA SORU SORUN!

Arda için gelen soruya, "Oriol Romeu ve Vitor Roque ile aynı durum, onlar başka kulüplerle sözleşmesi olan futbolcular. Başka kulüplerle sözleşmesi olan oyuncular hakkında konuşmayalım. Lütfen başka soru sorun!" dedi.



