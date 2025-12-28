SPOR

Arda Güler, tatilini Bolu’da yapıyor

Real Madrid’de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, tatil rotasını Bolu’ya çevirdi. Gölcük Tabiat Parkı’nda konaklayan genç yıldız, kar yağışı altında arkadaşıyla futbol oynadığı anları, "Karın keyfini yine çocuklar çıkardı" notuyla paylaştı.

Arda Güler, tatilini Bolu’da yapıyor
Berker İşleyen

Real Madrid ve A Milli Takım’ın genç yıldızı Arda Güler, tatil günlerini değerlendirmek üzere Türkiye’ye geldi. Tatil için Bolu’nun doğa harikası turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı’nı tercih eden Güler, burada bulunan Devlet Konuk Evi’nde Fenerbahçe’de forma giyen Yiğit Efe Demir ile konakladı.

"KARIN KEYFİNİ YİNE ÇOCUKLAR ÇIKARDI"

Bölgede etkili olan kar yağışını fırsat bilen Arda Güler, Yiğit Efe Demir ile birlikte dışarı çıkarak beyaz örtü üzerinde futbol oynadı. Neşeli anların yaşandığı o dakikaları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Güler, videoya "Karın keyfini yine çocuklar çıkardı" notunu düştü.

