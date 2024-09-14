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Arda Güler topa öyle bir vurdu ki... Bu sezon İkinci defa Real Madrid'e penaltı kazandırdı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
14.09.2024 23:52
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spanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad'ın konuğu oldu. Mücadelenin 57. dakikasında milli futbolcumuz Arda Güler ceza sahasından çektiği şutta, Real Sociedad'lı futbolcu topa eliyle müdahale etti ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi.

İLK 11 BAŞLADI

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Teknik Direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'e bu sezon ikinci defa ilk 11'de şans verdi.

ARDA PENALTI KAZANDIRDI

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Arda Güler, Real Sociedad karşısında ilk 11’de oyuna başladı Real Madrid'de 57. dakikada Arda Güler'in şutu elle engellenince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Vinicius takımını 1-0 öne geçirdi.

BU SEZON 2. DEFA YAPTI

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Arda Güler, bu sezon Real Madrid'e La Liga'da ikinci kez penaltı kazandırdı. Milli oyuncu, daha önce 3. hafta mücadelesinde Las Palmas karşısında eflatun-beyazlılara penaltı kazandırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Arda Güler ispanya la liga real madrid
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