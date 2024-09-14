Arda Güler topa öyle bir vurdu ki... Bu sezon İkinci defa Real Madrid'e penaltı kazandırdı!

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Sociedad ile karşı karşıya geldi.
Teknik Direktör Carlo Ancelotti, milli futbolcumuz Arda Güler'e bu sezon ikinci defa ilk 11'de şans verdi.
Arda Güler, Real Sociedad karşısında ilk 11’de oyuna başladı Real Madrid'de 57. dakikada Arda Güler'in şutu elle engellenince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Vinicius takımını 1-0 öne geçirdi.
Arda Güler, bu sezon Real Madrid'e La Liga'da ikinci kez penaltı kazandırdı. Milli oyuncu, daha önce 3. hafta mücadelesinde Las Palmas karşısında eflatun-beyazlılara penaltı kazandırmıştı.