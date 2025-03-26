Real Madrid taraftarının göz bebeği Arda Güler'e Premier Lig ekibi resmen talip oldu! "Arda'yı transfer etmek istiyoruz"

Son dakika transfer haberleri... Transfer gündeminden düşmeyen Arda Güler konusunda yeni bir gelişme yaşandı. Real Madrid'den ayrılacağı iddia edilen Arda Güler, geçtiğimiz günlerde MARCA'ya yaptığı açıklamada bu iddianın gerçek olmadığını söylemişti.

"MADRID'DEN EV BİLE ALDIM"

Konuyla ilgili konuşan Arda Güler, "Real Madrid bana bir plan verdi ve ben hâlâ buna inanıyorum. Madrid'de başarılı olacağımdan eminim, hatta Madrid'de bir ev bile aldım. Çok sıkı çalışıyorum ve Macaristan maçında da gördüğünüz gibi her zaman oynamaya hazırım." ifadelerini kullanmıştı.

PREMIER LİG EKİBİ ARDA GÜLER'E TALİP OLDU!

Şu ana kadar birçok transfer dedikodusu ortaya atılan Arda Güler için ilk resmi açıklama Premier Lig ekibinden geldi. Aston Villa'nın sportif direktörü Ramon Rodriguez Verdejo (Monchi), Arda Güler'i takip ettiklerini açıkladı. Monchi, "Bizim aradığımız pozisyondaki şartları karşılayan ve Aston Villa'ya çekici gelebilecek bir oyuncu. Aston Villa için aradığımız bir çok şey Arda Güler'de var. Arda'yı transfer etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.