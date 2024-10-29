Arda Kardeşler furyasına Tümer Metin de katıldı! Canlı yayında sinirden çılgına döndü

Galatasaray-Beşiktaş maçının önüne geçen Arda Kardeşler'e bir tepki de eski futbolcu Tümer Metin'den geldi. Yıllardır yaptığı yorumculuk hayatında hiç hakem performansı konuşmadığını söyleyen Tümer Metin, ilk kez bu kadar net konuşacağım dedi.

"AYDINLANMA YAŞADIM"

"Bu akşam bir aydınlanma yaşadım. Ben bu zamana kadar izlediğim, oynadığım onca maçın zirvesine bu maçı koyuyorum. Arda Kardeşler'in takdir haklarını ev sahibi Galatasaray'a kullandığını söyleyebilirim."

"BEN NİYETTEN ŞÜPHE EDİYORUM"

"Ben niyetten ve bu hakem atamasından da şüphe ediyorum. Galiba Mourinho haklı sürekli hakem ile Galatasaray'ı dile getirmekten. Hal böyle olursa iddia ediyorum Türkiye'de hiçbir takım RAMS Park'ta Galatasaray'ı yenemez. Nasıl yeneceksin ki?"