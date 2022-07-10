Arda Kural'ın son hali şaşkına çevirdi! "Benjamin Button gibisin"

Kariyerine ilk olarak Kral TV'de VJ olarak başlayan, ardından 2000'li yılların başında ekranları kasıp kavuran gençlik dizilerinden 'Eyvah Kızım Büyüdü'de rol alan, 2005-2008 yılları arasında ise ‘Emret Komutanım’ ile izleyiciyle buluşan Arda Kural, bir dönem psikolojik sıkıntılar yaşamıştı. Ekranlardan uzaklaşan ve psikoz teşhisi konulan 'Yerli Leonardo DiCaprio' lakaplı yakışıklı oyuncu, 20 gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

Kötü günleri geride bırakmak için çabalayan ünlü oyuncu, son paylaşımıyla kendine hayran bıraktı. Twitter hesabından yaptığı bayram paylaşımında, son çekilen fotoğrafını paylaşan Arda Kural'a yorum yağdı.

Fazla kilolarından kurtulan ve gençlik imajına geri dönen Arda Kural, kısa sürede Twitter'da TT listesine girdi.

BENJAMİN BUTTON KONUSU

Benjamin Button 1860 yılında dünyaya gelir. Ama herkes bebek olarak doğarken, o gizemli bir şekilde yaşlı olarak doğar ve gençleşmeye başlar. Yaşlılıktan gençliğe doğru ilerlerken hayatın cilveleriyle karşılaşır.





