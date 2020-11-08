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Arda Turan, 9.5 yıllık hasretini bitirdi

GALATASARAY HABERLERİ  | 08.11.2020 22:00 | Son Güncelleme

Galatasaray kaptanı Arda Turan, 9.5 yıl aradan sonra sarı-kırmızılı formayla gol attı.

Arda Turan, 9.5 yıllık hasretini bitirdi

Sivasspor maçında Galatasaray'ın ikinci golünü atan kaptan Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla 9,5 yıl sonra gol sevinci yaşadı.

Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da başarılı kariyerinin ardından İspanya'ya transfer olan Arda, 2018-2020 yıllarında Medipol Başakşehir forması giydi.

Sezon başında tekrar Galatasaray'a transfer olan Arda, bu sezonki ilk gol sevincini de Demir Grup Sivasspor maçında yaşadı.

Sarı-kırmızılı formayla son olarak 18 Nisan 2011'deki Manisaspor maçında gol sevinci yaşayan Arda, 9,5 yıl sonra Galatasaray adına fileleri havalandırdı.

Galatasaray Kulübü de Arda Turan ile ilgili paylaşımda bulunarak, "Yıllar değişir, o ruh değişmez" ifadelerine yer verdi.

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