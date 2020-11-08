Arda Turan, 9.5 yıllık hasretini bitirdi

Sivasspor maçında Galatasaray'ın ikinci golünü atan kaptan Arda Turan, sarı-kırmızılı formayla 9,5 yıl sonra gol sevinci yaşadı.
Altyapısından yetiştiği Galatasaray'da başarılı kariyerinin ardından İspanya'ya transfer olan Arda, 2018-2020 yıllarında Medipol Başakşehir forması giydi.
Sezon başında tekrar Galatasaray'a transfer olan Arda, bu sezonki ilk gol sevincini de Demir Grup Sivasspor maçında yaşadı.
Sarı-kırmızılı formayla son olarak 18 Nisan 2011'deki Manisaspor maçında gol sevinci yaşayan Arda, 9,5 yıl sonra Galatasaray adına fileleri havalandırdı.
Galatasaray Kulübü de Arda Turan ile ilgili paylaşımda bulunarak, "Yıllar değişir, o ruh değişmez" ifadelerine yer verdi.
Arda, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı!
Beşiktaş'ın yıldızı milli takımı askıya aldı
Galatasaray zirveye göz kırptı... Kritik 3 puan!
Caner takımı yaktı! Emre Belözoğlu çıldırdı!
Yeni Malatyapor 3 puana 2 golle uzandı
İhsan Derelioğlu ile Trabzonspor kaybetmiyor
Abdullah Avcı ile ilgili flaş gelişme
Fatih Terim’in muhtemel 11’i
Fenerbahçe maçı sonrası arbede yaşandı
Kayıp futbolcu Adem Ljajic
Der Klassiker'de gülen yine Bayern Münih!
Leipzig 3 puanı 3 golle aldı
Mancini'nin Kovid-19 testi pozitif
Ve resmen açıklandı! Çalhanoğlu imzayı atıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum