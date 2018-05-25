Arda Turan'a bir ceza da Başakşehir'den!

Tahkim Kurulu, dün yaptığı açıklamayla Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan'ın 16 maçlık cezasını 10 maça indirmişti. Demir Grup Sivasspor maçında hakeme saldırdığı gerekçesiyle büyük cezaya çarptırılan milli futbolcuya bir darbe de formasını giydiği Başakşehir'den geldi. Turuncu-lacivertli yönetim; Arda'ya 250 bin euro, aynı maçta kırmızı kart gören bir diğer futbolcuları Marcio Mossoro'ya ise 50 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.
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