SPOR

Arda Turan'a bir ceza da Başakşehir'den!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 25.05.2018 15:14 | Son Güncelleme

Tahkim Kurulu tarafından 16 maçlık cezası 10 maça düşürülen Arda Turan'a bir darbe de formasını giydiği Medipol Başakşehir'den geldi.

Arda Turan'a bir ceza da Başakşehir'den!

Tahkim Kurulu, dün yaptığı açıklamayla Medipol Başakşehir'in yıldızı Arda Turan'ın 16 maçlık cezasını 10 maça indirmişti. Demir Grup Sivasspor maçında hakeme saldırdığı gerekçesiyle büyük cezaya çarptırılan milli futbolcuya bir darbe de formasını giydiği Başakşehir'den geldi. Turuncu-lacivertli yönetim; Arda'ya 250 bin euro, aynı maçta kırmızı kart gören bir diğer futbolcuları Marcio Mossoro'ya ise 50 bin euro para cezası verildiğini açıkladı.

PARTNERSeren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini... Seren Serengil ve Yaşar İpekten yeni hamle! Eski sevgilisini...
Emre Belözoğlu 1 yıl daha Başakşehir'deEmre Belözoğlu 1 yıl daha Başakşehir'de
Tahkim Kurulu Arda Turan'ın cezasını 16 maçtan 10 maça indirdi!Tahkim Kurulu Arda Turan'ın cezasını 16 maçtan 10 maça indirdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig arda turan

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau boşanma sürecine girdi

Wesley Sneijder ve Yolanthe Cabau boşanma sürecine girdi

Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması

Fikret Orman'dan Arda Turan açıklaması

Beşiktaş Burak Yılmaz'ı beklemeye aldı

Beşiktaş Burak Yılmaz'ı beklemeye aldı

Talisca yeni takımını açıkladı

Talisca yeni takımını açıkladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arda Turan'a bir ceza da Başakşehir'den!

Arda Turan'a bir ceza da Başakşehir'den!

Emre Belözoğlu 1 yıl daha Başakşehir'de

Emre Belözoğlu 1 yıl daha Başakşehir'de

Tahkim Kurulu Arda Turan'ın cezasını 16 maçtan 10 maça indirdi!

Tahkim Kurulu Arda Turan'ın cezasını 16 maçtan 10 maça indirdi!

Göksel Gümüşdağ Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasını istedi! Emre Belözoğlu devam edeceğini söyledi

Göksel Gümüşdağ Emre Belözoğlu'nun futbolu bırakmasını istedi! Emre Belözoğlu devam edeceğini söyledi

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması!

Başakşehir'den Abdullah Avcı açıklaması!

Emre Belözoğlu küfür etti

Emre Belözoğlu küfür etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.