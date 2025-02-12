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Arda Turan'a Galatasaraylı oyuncudan son dakika şoku! Tam imza attırmak üzereyken...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.02.2025 07:25
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Türkiye'de transfer dönemi resmen sona erdi. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın takımda görmediği çok arzuladığı Galatasaraylı futbolcu, iki ekibin anlaşmasına rağmen Eyüpspor'u son dakikada reddetti.

Arda Turan'a Galatasaraylı oyuncudan son dakika şoku! Tam imza attırmak üzereyken...
Eyüp Aydın

Eyüp Aydın

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın hayalleri son dakikada suya düştü. Galatasaray'ın genç oyuncusunu kadrosuna katmak üzereyken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY İLE ANLAŞMIŞTI

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Galatasaray'da istediği forma şansını bulamayan Eyüp Aydın konusunda sarı-kırmızılılarla sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşma sağlayan Eyüpspor, genç oyuncuya transfer döneminin son saatlerinden imza attırmak üzereydi...

EYÜPSPOR'U REDDETTİ!

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Galatasaray'da forma şansı bulamamasına rağmen Eyüpspor'a kiralık gitmeyi reddeden Eyüp Aydın, Arda Turan ile birlikte iki ekibi de şaşırttı. Galatasaray'da bu sezon 2 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 gol attı.

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