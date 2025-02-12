Arda Turan'a Galatasaraylı oyuncudan son dakika şoku! Tam imza attırmak üzereyken...

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın hayalleri son dakikada suya düştü. Galatasaray'ın genç oyuncusunu kadrosuna katmak üzereyken beklenmedik bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY İLE ANLAŞMIŞTI

Galatasaray'da istediği forma şansını bulamayan Eyüp Aydın konusunda sarı-kırmızılılarla sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşma sağlayan Eyüpspor, genç oyuncuya transfer döneminin son saatlerinden imza attırmak üzereydi...

EYÜPSPOR'U REDDETTİ!

Galatasaray'da forma şansı bulamamasına rağmen Eyüpspor'a kiralık gitmeyi reddeden Eyüp Aydın, Arda Turan ile birlikte iki ekibi de şaşırttı. Galatasaray'da bu sezon 2 maçta süre bulan genç oyuncu, 1 gol attı.