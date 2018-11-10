SPOR

Arda Turan'a Konya'dan sonra Rize'de de ıslıklı tepki!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 10.11.2018 20:22 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 12. haftasındaki Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçında oyuna sonradan giren Arda Turan protesto edildi. Arda, 10. haftadaki Konya maçında da tribünlerden tepki görmüştü.

Arda Turan'a Konya'dan sonra Rize'de de ıslıklı tepki!

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Maçın 66. dakikasında oyuna dahil olan Arda Turan, Çaykur Rizespor taraftarlarının ıslıklı protestosuna maruz kaldı.

Arda Turan

Bu sezon ikinci kez oynama şansı bulan Arda Turan, ıslıklar eşliğinde oyuna dahil oldu. Arda Turan, 10. haftada oynanan Atiker Konyaspor maçında da oyuna girerken aynı tepkiyle karşılaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
arda turan başakşehir konyaspor Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
olsun
HAFTAYADA İZMİRDE AYNI ŞEYİ YAŞAYACAK SPORCU AHLAKLI OLMALI
Ardayı artık tüm Türkiye istemiyor. Arda sen artık Türk futbolu için bittin biran gururun onurunu varsa bırak futbolu gitsin
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