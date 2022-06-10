Arda Turan ailesiyle tatilde! Baba oğul denizde keyif yaptılar

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Futbolcu Arda Turan (35), sezonun sona ermesi ile birlikte soluğu Ege sahillerinde aldı.

Eşi Aslıhan Doğan Turan (36) ve oğulları Hamza Arda ile Asil Aslan'la 3 milyon Euro (yaklaşık 55 milyon TL) değerindeki teknesinde tatil yapan Turan, önceki gün Marmaris'te görüntülendi.

Futbolu bırakıp, bırakmayacağı yönünde nihai kararını vermediği konuşulan ünlü isim, oğlu Hamza Arda ile deniz keyfi yaptı.

Eşi Aslıhan Turan, minik Asil Aslan'ı kucağına alarak, teknenin arka kısmından onları izledi. Turan ailesinin keyifli tatili objektiflere böyle yanısıdı. Ayrıca Arda Turan'ın, sezonun tamamlanmasının ardından Arap Yarımadası'ndan reddedemeyeceği teklifler aldığı ileri sürüldü.



Turan'ın bunun yanı sıra İspanyol Kulübü Atletico Madrid'ten de genç takım teknik direktörlüğü için teklif aldığı konuşuluyor.

