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Arda Turan Barış Alper Yılmaz'a değer biçti! "Başkan olsam Barış Alper'i..."

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.09.2024 20:54
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Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan ve şu anda Eyüpspor'da Teknik Direktörlük görevi yürüten Arda Turan, katıldığı bir programda Sarı-Kırmızılılar'ın başarılı yıldızı Barış Alper Yılmaz için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Arda Turan Barış Alper Yılmaz'a değer biçti! "Başkan olsam Barış Alper'i..."
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Bu sezon Süper Lig'e yükselen ve lige iyi bir başlangıç yapan Eyüpspor'da Teknik Direktör Arda Turan, katıldığı bir YouTube programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

iyi bir giriş yapan Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, katıldığı bir YouTube videosunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BARIŞ ALPER YILMAZ'A FİYAT BİÇTİ

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Arda Turan kendisine sorulan 'Barış'ı ve Ferdi'yi Arda Turan olarak başkan olsan kaç milyona transfer edersin?' sorusunu, 'Barış'a 40 milyonun üzerinde veririm. Çünkü fiziksel kalitesi en üst seviyede.

"REAL MADRID'DE OYNAYACAK KALİTEDE"

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Real Madrid, Bayern Münih, Manchester City'de oynayabilecek bir kalitede. Oyunu da öğrendiği için, bire biri de çok etkili. Dünyada az kalan bir şey. Çalım atan, dribling yapan oyuncu. Şutu var.' ifadelerini kullandı.

KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

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Barış Alper Yılmaz, son oynanan Galler-Türkiye maçında iki sarı kart görerek kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı.

Milli futbolcu, İzlanda ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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Süper Lig Eyüpspor Arda Turan Barış Alper Yılmaz son dakika galatasaray
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