MAGAZİN

Arda Turan-Berkay Şahin kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.10.2018 19:08 | Son Güncelleme

Futbolcu Arda Turan'la, şarkıcı Berkay arasındaki kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Futbolcu Arda Turan’ın önce Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’i taciz ettiği, ardından da Berkay’ı darp ettiği iddia edilmişti. Darp edildikten sonra hastaneye kaldırılan Berkay’ın burnu kırıldığı tespit edilmişti.

Arda Turan’ın Berkay’ı darp ettiği görüntüler ortaya çıktı.

ARDA TURAN BERKAY ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI?

Futbolcu Arda Turan önceki akşam aralarında Burak Yılmaz'ın da bulunduğu arkadaş grubuyla Emirgan'daki gece kulübü 'Gizli Kalsın'a gitti. Mekanda Berkay ve eşi Özlem Ada Şahin de vardı.
Gecenin ilerleyen saatlerinde Arda ve Berkay arasında kavga çıktı. Arda Turan kafa attığı Berkay'ın burnunu kırdı.

Yaşananların ardından Özlem Ada Şahin sözlü tacize maruz kaldığını iddia etti.

Özlem Şahin, “Arda yanıma gelip, kulağıma eğildi. ‘Evli olmasam seni kaçırmazdım’ dedi. Berkay bunu gördü. Aralarında tartışma çıktı. Eşim bana döndüğü sırada Arda kafa attı” dedi.

Olayın ardından ise burnunda kırık olan Berkay, Ulus'taki bir hastanede tedavi altında alındı. Ancak sabaha karşı hastaneye giden Arda Turan'ın silahı ateş aldı. Hastane güvenliğinin haber verdiği polis ekipleri hastanede inceleme yaptı. Koridorda mermi izleri tespit edildi.

Olayın ertesi günü ise Arda Turan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek 3 saat ifade verdi.

PARTNER7 yıl önce Tibet'ten getirdi! Yetişemiyor...7 yıl önce Tibet'ten getirdi! Yetişemiyor...
Cem Özer'in zor anları! Hastaneye kaldırıldıCem Özer'in zor anları! Hastaneye kaldırıldı
İrem Derici’ye 'beyinli sarışın' tepkisiİrem Derici’ye 'beyinli sarışın' tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arda turan berkay Arda Turan-Berkay Şahin kavgası arda turan kavga arda turan kavga videosu arda turan berkay kavga videosu kavga görüntüleri

En Çok Okunan Haberler

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Brunson kararının ardından Trump'tan ilk açıklama geldi

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme kararı

Engin Altan Düzyatan hakkında zorla getirme kararı

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arda Turan'dan yeni açıklama

Arda Turan'dan yeni açıklama

Cem Özer'in zor anları! Hastaneye kaldırıldı

Cem Özer'in zor anları! Hastaneye kaldırıldı

İrem Derici’ye 'beyinli sarışın' tepkisi

İrem Derici’ye 'beyinli sarışın' tepkisi

Ünlü isimler Berkay'ın yanına koştu

Ünlü isimler Berkay'ın yanına koştu

Dilan Çiçek Deniz'den Şevval Şahin yorumu

Dilan Çiçek Deniz'den Şevval Şahin yorumu

Ece Erken ve Bircan Bali'den Özlem Ada Şahin hakkında tepki çeken sözler

Ece Erken ve Bircan Bali'den Özlem Ada Şahin hakkında tepki çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.