Arda Turan bunu hiç beklemiyordu! Dördüncü maçından da galibiyet alamadı...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen ve bu sezonun başında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklayan Arda Turan, teknik direktörlüğe adım atmıştı. Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Turan, istediği başlangıcı yapamadı.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 57 ve 62. dakikalarda Furkan Demir kaydetti.

Bu skorun ardından 4 maç sonra kazanan Boluspor, puanını 52'ye yükseltti ve 11. sırada yer aldı. 5 maçtır galibiyet alamayan Eyüpspor, 59 puanla 7. sırada yer aldı.

ARDA TURAN KÖTÜ BAŞLADI

Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez sonrasında göreve getirilen teknik direktör Arda Turan, takımının başında çıktığı 4. maçtan da galibiyetle ayrılamamış oldu. Bu 4 maçta Tuzlaspor ve Pendikspor ile berabere kalan Eyüpspor, Göztepe ile Boluspor'a yenildi.

