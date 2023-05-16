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Arda Turan bunu hiç beklemiyordu! Dördüncü maçından da galibiyet alamadı...

16.05.2023 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da top koşturarak geçiren ve aktif futbolculuk kariyerini noktalamasıyla birlikte bu sezon Eyüpspor'un başına teknik direktör olarak geçen Arda Turan, beklemediği bir durumla karşı karşıya kaldı. Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Boluspor'a konuk olan Eyüpspor, müsabakadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Arda Turan'ın 4 maçlık istatistiği ise dikkat çekti.

Arda Turan bunu hiç beklemiyordu! Dördüncü maçından da galibiyet alamadı...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da forma giyen ve bu sezonun başında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıklayan Arda Turan, teknik direktörlüğe adım atmıştı. Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Turan, istediği başlangıcı yapamadı.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Boluspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Boluspor'a galibiyeti getiren golleri 57 ve 62. dakikalarda Furkan Demir kaydetti.

Bu skorun ardından 4 maç sonra kazanan Boluspor, puanını 52'ye yükseltti ve 11. sırada yer aldı. 5 maçtır galibiyet alamayan Eyüpspor, 59 puanla 7. sırada yer aldı.

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ARDA TURAN KÖTÜ BAŞLADI

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Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez sonrasında göreve getirilen teknik direktör Arda Turan, takımının başında çıktığı 4. maçtan da galibiyetle ayrılamamış oldu. Bu 4 maçta Tuzlaspor ve Pendikspor ile berabere kalan Eyüpspor, Göztepe ile Boluspor'a yenildi.

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