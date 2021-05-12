Arda Turan'dan Fenerbahçe açıklaması!

Galatasaraylı Arda Turan'dan olay Fenerbahçe açıklaması... Galatasaray kaptanı Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan Turan'ın YouTube kanalına konuk oldu.

Özel hayatıyla ilgili bilinmeyen birçok konuda açıklama yapan Arda Turan, futbolculuğunun yanı sıra sıkı bir Galatasaray taraftarı.

Galatasaray'a karşı çok hassas olduğunu ifade eden Arda Turan, "Benim şampiyon olduğum dönemde mesela 2008'de şampiyon olduğumuzda şimdi 18 yaşında olan çocuk o zaman 5 yaşındaydı. Kendi kendine diyor ki; "Arda ne yapmış Galatasaray'a". Ne yaptım biliyor musunuz? 2008'de Fenerbahçe çok güçlüydü. Stadını yeni yapmıştı. Maddi olarak da çok güçlüydü, stadını yeni yapmıştı. Aramızda maddi anlamda fark vardı. Galatasaray'a karşı kimsenin radikal bir farkı olamaz Türkiye'de. 2008'de bir şampiyonluk alıp Fenerbahçe'nin yükselişini kestik." dedi.



