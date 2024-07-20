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Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı geldi! ''Eğer bana teklif yaparlarsa..."

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.07.2024 15:08
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Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, kariyeri ve geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kendisine sorulan Fenerbahçe sorusuna olgunlukla yanıt veren Arda Turan, başarılı olursa böyle bir teklifin gelebileceğini ifade etti.

Arda Turan'dan Fenerbahçe itirafı geldi! ''Eğer bana teklif yaparlarsa..."

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, The Athletic'e açıklamalarda bulundu.

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"TEKNİK DİREKTÖR ARDA, OYUNCU ARDA İLE NASIL ANLAŞIRDI?"

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"Çok kolay olurdu. Zeki bir oyuncuydum. İletişime açık, oyun taktiklerine her zaman açıktım. Biraz agresif olmam benim için dezavantaj ama teknik direktör olarak durumu idare etmem gerekseydi yapabilirdim. Agresifliği benden çıkarırsanız oyun tarzımı kaybederim. Sevdiğiniz oyuncuyu değiştirmeye çalışırsanız artık onu sevmiyorsunuz demektir. Oyuncuyken çok fazla baskı hissetmedim. Yeteneklerime çok güveniyordum."

"AVRUPA KUPALARINA KATILABİLECEK BİR TAKIM YAPMAK İSTİYORUM"

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"Amacım sadece teknik direktör olmak değil. Futbol tarzını değiştirmek istedim. Teknik direktör olmaktan daha fazlası. Yeni futbol tarzı uygulamak istedim. Yardımcı antrenör olmak istemedim. Bir takım almak ve onu şekillendirmek istedim. Benim ve takımım üzerinde her zaman baskı oldu. Kariyerim nedeniyle bana olacak baskıyı en aza indirmeye çalıştım. Sahaya odaklandım ve baskıları azalttım. Süper Lig'e yükseldik. Ama asıl iş şimdi başlıyor. Tek mutluluğum oyunla kulüp içini nasıl değiştirdiğimizi insanlara gösterdik. Uzun vadede stratejilerimi uygulamaya çalışacağım. Avrupa kupalarına katılabilecek bir takım yapmak istiyorum."

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELİRSE..."

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"Yalan söylemeye gerek yok. Bu şekilde devam edersem, böyle bir durumla karşılaşacağım kesin. Önemli olan o fırsatlar geldiğinde hazır olmak. Klişe gelebilir ama ben burada mutluyum. Roma'da ikinci adam olmaktansa köyümün lideriyim."

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Anahtar Kelimeler:
Eyüpspor Arda Turan fenerbahçe
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