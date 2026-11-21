Ukrayna Ligi'nin 13. haftasında Shakhtar Donetsk, sahasında ağırladığı Livyi Bereh ile 1-1 berabere kalarak puanını 30'a yükseltti ve ligdeki yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Arda Turan, ortaya konan futboldan memnun olmadığını dile getirirken Fenerbahçe ile oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi maçına dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"OYUN TARZIMIZDAN ÇOK UZAKTIK"

Maç sonu değerlendirmesinde takımının alışılmış kimliğinden uzaklaştığını vurgulayan Arda Turan, şu sözleri kaydetti:

"İlk yarıdan sonra 10 oyuncunun tamamını değiştiremediğim için dört oyuncu değiştirdim. Şimdi tam olarak neyin yanlış gittiğini ve hazırlıkta nerede hata yaptığımı bulmam gerekiyor. Bugünkü maçın, bir buçuk yıldır antrenman yaptığımız ve bu sayede olumlu sonuçlar ve zaferler elde ettiğimiz oyun tarzından çok uzak olduğunu vurgulayabilirim. Bağlamı dikkate almalısınız. Çok fazla süre alamayan futbolcu vardı, bu yüzden muhtemelen konsantrasyon eksikliği yaşadılar ve bu da oyun standartlarımıza uymalarını engelledi. Rakip sahanın son yaratıcılıktan uzak kaldık ve çok aceleci kararlar aldık. Çok üzgünüz ve şimdi zorlu ve önemli bir işimiz var."

"FAVORİ FENERBAHÇE"

Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları Fenerbahçe hakkında da görüşlerini paylaşan Arda Turan, sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörüyle yakaladığı ivmeye ve kadro kalitesine dikkat çekti:

"Bu karşılaşmayı bana bir buçuk yıl önce sorsaydınız, çok daha olumlu olurdum ama şimdi gerçekler değişti. Bir ay önce bile daha iyi olduğumuzu söylerdim ama şimdi Fenerbahçe'nin yeni bir teknik direktörü var, onun liderliğinde çok iyi başladılar ve ilerlemeye devam ediyorlar. Şampiyonlar Ligi ve Dünya Kupası kazanmış oyuncuları var. Favori Fenerbahçe."

"HERKES KENDİNİ SORGULAMALI, BU BENİM HATAM"

Sahadaki hataların yalnızca oyunculara mal edilemeyeceğini belirten Arda Turan, öz eleştiride bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sahada bir sürü başarısız karar varsa, öncelikle herkesin kendini sorgulaması gerektiğini vurgulamak isterim. Kulüp, kendimiz ve federasyon olarak Ukrayna için tarihi bir deneyim kazanma fırsatımız var. Elbette zor olacak ve bir anlamda sahada acı çekmek zorunda kalacağız ancak bu yolculuk boyunca bizi başarıya götüren önemli özellikleri hatırlamalıyız."

Duyguların futboldaki önemine de değinen genç çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Futbolda duygusuz taktiklerin değersiz olduğunu hatırlamalıyız. Shakhtar, kendi sahasında bugünkü maçta olduğu gibi oynayamaz. Buna asla izin vermeyeceğim. Eğer oyuncular doğru bir şekilde oynamak için konsantrasyon eksikliği yaşadıysa, bu öncelikle benim hatamdır. Bunun sorumluluğunu alacağım ve ne yapabileceğimi anlamak için olabildiğince analiz yapacağım."