Arda Turan’dan Galatasaray’a transfer çalımı! Kimse bu hamleyi beklemiyordu... Taraftar şaşkın!

Fernando Muslera’nın takımdan ayrılmasının ardından kaleci arayışlarına hız veren Galatasaray’da yabancı kalecilerin yanı sıra Uğurcan Çakır ismi gündeme gelmişti.

ARDA TURAN TALİP OLDU

Uğurcan Çakır transferi için Monaco ile yarışan Galatasaray’a rakip olarak bir de Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk geldi. Shakhtar Donetsk, Trabzonspor ile görüşüp oyuncuyla ilgilendiklerini ve transfer beklentilerini sordu.

MONACO 10 MİLYON EURO TEKLİF ETMİŞTİ!

A Milli kaleci ile birçok takım yakından ilgilenirken, Monaco geçtiğimiz hafta 10 milyon Euro teklif yapmıştı. Teklifi düşük bulan Trabzonspor, Monaco’dan haber bekliyor.