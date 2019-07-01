Arda Turan'dan göbek açıklaması

Arda Turan, Fatih Altaylı'nın da eleştirdiği fotoğrafla ilgili sessizliğini bozdu. "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuşan Arda Turan şunları söyledi:
"Fatih Altaylı’ya hak veriyorum. Tendonum yırtıldığı için iki ay botla gezdim. Şunu da belirteyim; videoda göründüğü gibi bir göbeğim yok. Açıdan dolayı öyle çıkmış. Temmuz’da idmanlar başlıyor. 20 gün içinde eski formuma dönerim, sorun yok."
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