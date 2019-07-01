SPOR

Arda Turan'dan göbek açıklaması

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.07.2019 13:36 | Son Güncelleme

Arda Turan, geçen hafta çıktığı Bodrum tatilinde görüntülenmiş, göbekli fotoğrafı sosyal medyada olay olmuştu. Arda Turan, "Videoda göründüğü gibi bir göbeğim yok. Açıdan dolayı öyle çıkmış. 20 gün içinde eski formuma dönerim, sorun yok" dedi.

Arda Turan'dan göbek açıklaması

Arda Turan, Fatih Altaylı'nın da eleştirdiği fotoğrafla ilgili sessizliğini bozdu. "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" programına konuşan Arda Turan şunları söyledi:

"Fatih Altaylı’ya hak veriyorum. Tendonum yırtıldığı için iki ay botla gezdim. Şunu da belirteyim; videoda göründüğü gibi bir göbeğim yok. Açıdan dolayı öyle çıkmış. Temmuz’da idmanlar başlıyor. 20 gün içinde eski formuma dönerim, sorun yok."

5d19c55966a97cc62c6ee37c

Duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes bu yolun sırrını çözmek için geliyor Duyan kulaklarına inanamıyor! Herkes bu yolun sırrını çözmek için geliyor
Denizlispor'da hedef CheryDenizlispor'da hedef Chery
''Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetti''''Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetti''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arda turan fatih altaylı

En Çok Okunan Haberler

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Kaşıkçı'nın nişanlısı: Aklıma korkunç şeyler geliyor!

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dönüşü muhteşem oldu! Süper minili paylaşım

Dev takas gerçekleşti! Dünya bunu konuşuyor

Dev takas gerçekleşti! Dünya bunu konuşuyor

Trabzonspor bombayı patlattı!

Trabzonspor bombayı patlattı!

Emre transferinde flaş gelişme

Emre transferinde flaş gelişme

İşte Beşiktaş'ın ilk transferi

İşte Beşiktaş'ın ilk transferi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

G.Saray'ı yıkan transfer haberi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu

Süper Kupa'nın yeri ve tarihi belli oldu

Denizli'de yıldız oyuncu heyecanı

Denizli'de yıldız oyuncu heyecanı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bence futbolu bırak artık arda, inan bana senin fotoğrafının olduğu her yerde daha antipatik görünmeye başlıyorsun, nefretim yok sana ama iyiliğin için ailene ver kendini, ne bilim restaurant falan işler ama futbolu bırak kardeşim...
içine çekmiş göbeği aubahıjs
buna göbek diyenin midesi ne durumda acaba çuval mı konteynır mı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arda Turan'dan göbek açıklaması

Arda Turan'dan göbek açıklaması

Yukatel Denizlispor'un yeni hedefi Tjaronn Chery

Denizlispor'da hedef Chery

''Brahimi, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı reddedip, Arsenal ile anlaştı''

''Beşiktaş, F.Bahçe ve G.Saray'ı reddetti''

Türk futbolunda devrim! Yürürlüğe girdi

Türk futbolunda devrim! Yürürlüğe girdi

İşte Süper Lig'de yeni sezonun adı!

İşte Süper Lig'de yeni sezonun adı!

Denizlispor, Gökhan Töre'nin peşinde

Gökhan Töre'ye sürpriz teklif

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.