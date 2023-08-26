Arda Turan'dan kendisini küçümseyen takipçisine cevap! ''Ben bunlara alışığım...''

Trendyol 1. Lig’in 3. haftasında Tuzlaspor, Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu’nda Eyüpspor’a 5-0 mağlup oldu. Arda Turan yönetiminde lige 3'te 3 ile başlayan Eyüpspor kalesinde hiç gol görmeyerek 8 gol atmayı başardı.
Maç sonunda birçok yorum alan Arda Turan, arasından seçtiği bir yoruma cevap vermekten çekinmedi. Sosyal medyada bir kullanıcı, "Arda'nın bu takımdan Atletico'ya yükseleceğini düşünen var mı gerçekten?" şeklinde bir paylaşımda bulundu.
Arda Turan ise bu kullanıcıya, "Manisa'dan da Barcelona'ya gideceğimi düşünen yoktu. Alışığım ben" cevabını verince binlerce beğeni aldı.