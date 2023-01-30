Arda Turan'dan Selçuk İnan'a sosyal medyada flaş yorum! Kasımpaşa'nın başında 8 maçta 6 mağlubiyet almıştı...

Selçuk İnan'ın Kasımpaşa'daki kötü gidişatı sonrası Arda Turan'dan flaş bir yorum geldi. Kasımpaşa ile 8 maça çıkan Selçuk İnan 6 mağlubiyet alarak teknik direktörlük görevine adeta kabus gibi başladı.

ELEŞTİRİLER ÇOK BÜYÜK! İSTİFA SESLERİ BİLE VAR

Kasımpaşa'nın başında yalnızca 1 galibiyet alabilen Selçuk İnan için sosyal medyada istifa sesleri var. Bu paylaşımların ardından Arda Turan'dan sürpriz bir hamle geldi.

SELÇUK İNAN'A SAHİP ÇIKTI

Selçuk İnan'a yapılan eleştirilere Arsenal Teknik Direktörü Arteta üstünden cevap veren Arda Turan, "Arteta da geçen sene kazanamıyordu" dedi. Arda'nın bu yorumu kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.



