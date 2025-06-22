Arda Turan'dan Shakhtar Donetsk'e yeni kural! "Beşiktaş kelimesini kullanmalarını yasakladım"

Süper Lig’de Eyüpspor yönetiminde gösterdiği performansla Ukrayna Premier Ligi ekiplerinden Shakhtar Donetsk’e iki yıllığına imza atan Arda Turan, yeni takımıyla ilk antrenmanını yaptı.

RAKİP BEŞİKTAŞ OLACAK

Shakhtar Donetsk, UEFA Avrupa Ligi 1’inci Eleme Turu'nda Ilves Tampere ile karşı karşıya gelecek. Ukrayna ekibi, Finlandiya temsilcisini elediği takdirde 2’nci eleme turunda Beşiktaş'ın rakibi olacak.

"BEŞİKTAŞ KELİMESİ BİZİM İÇİN YASAK"

Beşiktaş maçı hakkında konuşan Arda Turan, "Beşiktaş’a çok büyük saygı duyuyorum. Türkiye’nin en önemli takımlarından biri ama Beşiktaş kelimesi yasak bizim için. Bizim için sadece ilk tur var. Herkese Beşiktaş’ı yasaklıyorum. Önce ilk turu geçmemiz gerekiyor." dedi.