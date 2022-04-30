Arda Turan'dan Trabzonspor paylaşımı!

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluğa uzanan bordo-mavili takımı, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu ve kaptanı Arda Turan tebrik etti.

35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Memleket takımı tutmanın en iyi örneklerinden Trabzon şehrini, yönetimini, teknik ekibini, futbolcularını, çalışanlarını ve Trabzonlu tüm dostlarımı gönülden tebrik ederim, en güzel rekabetlerde buluşmak dileğiyle..."

Arda Turan bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıktı ve 1 asist üretti.



