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Arda Turan'dan Trabzonspor paylaşımı!

30.04.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'u sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tebrik etti.

Arda Turan'dan Trabzonspor paylaşımı!

Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluğa uzanan bordo-mavili takımı, Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu ve kaptanı Arda Turan tebrik etti.

35 yaşındaki tecrübeli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Memleket takımı tutmanın en iyi örneklerinden Trabzon şehrini, yönetimini, teknik ekibini, futbolcularını, çalışanlarını ve Trabzonlu tüm dostlarımı gönülden tebrik ederim, en güzel rekabetlerde buluşmak dileğiyle..."

Arda Turan bu sezon Galatasaray formasıyla 12 resmi maça çıktı ve 1 asist üretti.

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Trabzonspor Arda Turan
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