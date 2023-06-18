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  4. Arda Turan, eski takım arkadaşı dünyaca ünlü yıldızı Eyüpspor'a getiriyor! İlk görüşme çok olumlu geçti...

Arda Turan, eski takım arkadaşı dünyaca ünlü yıldızı Eyüpspor'a getiriyor! İlk görüşme çok olumlu geçti...

18.06.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arda Turan'ın teknik direktörlük görevini üstlendiği Eyüpspor, Atletico Madrid’in eski yıldız oyuncusuna kanca attı. Futbolculuk döneminde birlikte forma giydiği arkadaşlarından biri olan Diego Costa ile temas kuran Arda Turan, Eyüpspor'a yıldız oyuncuyu transfer etmek istiyor...

Diego Costa

Diego Costa

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Wolverhampton
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Süper Lig'e yükselme fırsatını play-off turunda kaçıran Eyüpspor, yeni sezonda iddialı bir kadro kurup işini şansa bırakmak istemiyor. Bu bağlamda transfer çalışmalarına şimdiden başlayan İstanbul ekibi çok büyük oynuyor...

ARDA TURAN BAĞLANTILARINI KULLANDI

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Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, transfer döneminde bağlantılarını kullanacak. Atletico Madrid'de beraber oynadığı eski takım arkadaşı Diego Costa'yı takımda görmek isteyen Arda Turan, yıldız oyuncuyla iletişime geçti. İlk görüşmenin olumlu geçtiği aktarılırken, Diego Costa düşünmek için süre istedi.

WOLVERHAMPTON'DA MUTSUZ

costa-turan

Premier Lig ekibi Wolverhampton'da oynayan Diego Costa'nın takımdan ayrılmak istediği ve İngiltere'de mutsuz olduğu öğrenildi. Bu yıl sadece 1 gol atabilen İspanyol oyuncunun başka bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.


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