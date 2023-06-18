Arda Turan, eski takım arkadaşı dünyaca ünlü yıldızı Eyüpspor'a getiriyor! İlk görüşme çok olumlu geçti...

Süper Lig'e yükselme fırsatını play-off turunda kaçıran Eyüpspor, yeni sezonda iddialı bir kadro kurup işini şansa bırakmak istemiyor. Bu bağlamda transfer çalışmalarına şimdiden başlayan İstanbul ekibi çok büyük oynuyor...

ARDA TURAN BAĞLANTILARINI KULLANDI

Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, transfer döneminde bağlantılarını kullanacak. Atletico Madrid'de beraber oynadığı eski takım arkadaşı Diego Costa'yı takımda görmek isteyen Arda Turan, yıldız oyuncuyla iletişime geçti. İlk görüşmenin olumlu geçtiği aktarılırken, Diego Costa düşünmek için süre istedi.

WOLVERHAMPTON'DA MUTSUZ

Premier Lig ekibi Wolverhampton'da oynayan Diego Costa'nın takımdan ayrılmak istediği ve İngiltere'de mutsuz olduğu öğrenildi. Bu yıl sadece 1 gol atabilen İspanyol oyuncunun başka bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



