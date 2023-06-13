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Arda Turan eski takım arkadaşını istiyor! Yönetim harekete geçti bile...

13.06.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takımın başına Arda Turan'ı getirerek ses getiren Eyüpspor, Süper Lig'e yükselme şansını Bodrumspor karşısında kalesinde son dakikalarda gördüğü gollerle kaybederken, yeni sezonda hata yapmak istemiyor. Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Eyüpspor'da Arda Turan yönetime sürpriz bir talepte bulundu. İşte detaylar...

Arda Turan eski takım arkadaşını istiyor! Yönetim harekete geçti bile...
Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli

CEZ Cezayir
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
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Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile teknik direktörlük kariyerin ilk adımı atan Arda Turan, play-off yarı final mücadelesinin ilk maçında Bodrumspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmiş ancak rövanşta deplasmanda oynadığı maçta 90'ıncı dakikanın uzatmalarında yediği 2 golle Süper Lig şansını kaybetmişti.

ARDA'DAN SÜRPRİZ İSİM

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Yeni sezonda takımını Süper Lig'e çıkarmak isteyen Turan, bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlarken, yönetime sürpriz bir ismi önerdiği öğrenildi.

İLK HEDEF FEGHOULI

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Ajanasspor'un haberine göre; Arda Turan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Eyüpspor, Galatasaray'ın eski yıldızı Sofiane Feghouli'yi gündemine aldı. İstanbul ekibinin, Cezayirli yıldızı transfer etmek için görüşmelere başladığı belirtildi.

Arda Turan'ın Galatasaray'dan eski takım arkadaşı olan Sofiane Feghouli, bu sezon Fatih Karagümrük'te 9 maçta toplam 311 dakika şans buldu. 33 yaşındaki kanat oyuncusu bu müsabakalarda 1 asist üretti.


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