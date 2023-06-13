Arda Turan eski takım arkadaşını istiyor! Yönetim harekete geçti bile...

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile teknik direktörlük kariyerin ilk adımı atan Arda Turan, play-off yarı final mücadelesinin ilk maçında Bodrumspor'u 1-0'lık skorla mağlup etmiş ancak rövanşta deplasmanda oynadığı maçta 90'ıncı dakikanın uzatmalarında yediği 2 golle Süper Lig şansını kaybetmişti.

ARDA'DAN SÜRPRİZ İSİM

Yeni sezonda takımını Süper Lig'e çıkarmak isteyen Turan, bu doğrultuda transfer çalışmalarına başlarken, yönetime sürpriz bir ismi önerdiği öğrenildi.

İLK HEDEF FEGHOULI

Ajanasspor'un haberine göre; Arda Turan'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Eyüpspor, Galatasaray'ın eski yıldızı Sofiane Feghouli'yi gündemine aldı. İstanbul ekibinin, Cezayirli yıldızı transfer etmek için görüşmelere başladığı belirtildi.

Arda Turan'ın Galatasaray'dan eski takım arkadaşı olan Sofiane Feghouli, bu sezon Fatih Karagümrük'te 9 maçta toplam 311 dakika şans buldu. 33 yaşındaki kanat oyuncusu bu müsabakalarda 1 asist üretti.



