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Arda Turan Eyüpspor'a Atletico Madrid'den eski takım arkadaşını getiriyor! Premier Lig'den, 1. Lig'e...

17.06.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e yükselmeye oldukça yaklaşan ancak bu hayallerin Play-off yarı finalinde son dakikalarda kalesinde gördüğü golle veda eden Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor yeni sezonu oldukça sıkı hazırlanıyor. Özellikle gol yollarında etkili bir ismi kadrosuna katmak isteyen eflatun sarılı ekipte Arda Turan'dan yönetime sürpriz bir öneri geldi. İşte detaylar...

Diego Costa

Diego Costa

İSP İspanya
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Wolverhampton
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Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile ilk adımı atan Arda Turan takımını Süper Lig'e çıkarmanın eşiğinden dönerken, Eyüpspor Süper Lig hayallerine play-off'larda veda etmişti. Sezonun tamamlanmasıyla transfer çalışmaları için kolları sıvayan eflatun sarılı ekipte Arda Turan eski takım arkadaşını kadroya katmak istediğini yönetime bildirdi.

YÖNETİME İSİM VERDİ

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Ajansspor'un haberine göre; İki sezondur Süper Lig hayallerine play-off yarı finallerinde veda eden Eyüpspor yeni sezonda mutlak Süper Lig'e çıkmak isterken, bu sefer işi sıkı tutuyor. Teknik Direktör Arda Turan’ın kadroyu kendi istediği şekilde yapmak istediği ve bu yönden oyuncuları tercih edeceği öğrenildi.

DIEGO COSTA'YI İSTİYOR

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Özellikle gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek isteyen Arda Turan, yönetime ilk olarak Atletico Madrid'den takım arkadaşı olan Dünyaca ünlü golcü Diego Costa'nın adını verdi. Yönetim bu isim için çalışmalara başlarken, bu sezon Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’da 17 maçta ilk 11 çıkan 34 yaşındaki oyuncu 1 gol kaydetti.


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