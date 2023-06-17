Arda Turan Eyüpspor'a Atletico Madrid'den eski takım arkadaşını getiriyor! Premier Lig'den, 1. Lig'e...

Teknik direktörlük kariyerine Eyüpspor ile ilk adımı atan Arda Turan takımını Süper Lig'e çıkarmanın eşiğinden dönerken, Eyüpspor Süper Lig hayallerine play-off'larda veda etmişti. Sezonun tamamlanmasıyla transfer çalışmaları için kolları sıvayan eflatun sarılı ekipte Arda Turan eski takım arkadaşını kadroya katmak istediğini yönetime bildirdi.

YÖNETİME İSİM VERDİ

Ajansspor'un haberine göre; İki sezondur Süper Lig hayallerine play-off yarı finallerinde veda eden Eyüpspor yeni sezonda mutlak Süper Lig'e çıkmak isterken, bu sefer işi sıkı tutuyor. Teknik Direktör Arda Turan’ın kadroyu kendi istediği şekilde yapmak istediği ve bu yönden oyuncuları tercih edeceği öğrenildi.

DIEGO COSTA'YI İSTİYOR

Özellikle gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek isteyen Arda Turan, yönetime ilk olarak Atletico Madrid'den takım arkadaşı olan Dünyaca ünlü golcü Diego Costa'nın adını verdi. Yönetim bu isim için çalışmalara başlarken, bu sezon Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’da 17 maçta ilk 11 çıkan 34 yaşındaki oyuncu 1 gol kaydetti.