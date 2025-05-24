Arda Turan, Eyüpspor'a resmen veda etti! ''Bugün benim son maçımdı'' diyerek duyurdu! İşte yeni adresi

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulunarak Arda Turan'ın ayrılığını resmen açıkladı. Kulaksız'ın sözlerinin ardından Arda Turan da basın toplantısında Eyüpspor camiasına teşekkür etti.

"BUGÜN BENİM SON MAÇIMDI"

Arda Turan: "Çok kıymetli ve değerli bir kulüp Eyüpspor. Teknik direktörlükte ilk doğuşum gibi. Son maçımı da Emre ağabeye karşı bitirmek benim için onurdur. İnşallah onun oyunculuk kariyeri gibi bir hocalık kariyerim olur."

"ARDA TURAN'A TEŞEKKÜR ETTİK"

Kulaksız, "Arda Hoca'ya yurt dışından birçok önemli kulüp ilgi gösterdi. Eyüpspor ile sözleşmesi bitti. Kendisiyle konuştuk ve çok güzel bir şekilde teşekkür ettik. Kendisiyle ilgili bilgilendirme yapacaktır." dedi.

"GİTTİĞİ YERDE BAŞARILARIYLA GURUR DUYMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Fatih Kulaksız, "Gittiği yerde başarılarıyla gurur duymaya devam edeceğim. İnşallah daha iyi yerlere gelecek. İlk anlaştığımızda çok eleştiri olmuştu. Çok büyük potansiyel olduğunu ifade etmiştim. Şu anda haklı çıktığımı düşünüyorum. İnşallah daha iyi yerlere gelecek ve biz de kendisiyle gurur duyacağız." ifadelerini kullandı.

MAÇ SONU TAKIMINA VEDA ETTİ

Arda Turan, Antalyaspor maçının ardından saha içine girerek oyuncularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Arda Turan, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile anlaşma sağladı. Yıllık 2 milyon Euro gibi bir bedel kazanacak Arda Turan, kısa süre içinde Ukrayna'ya gidip resmi imzayı atacak.