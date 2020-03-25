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Arda Turan: Fatih Terim'in yeri her zaman çok ayrıdır

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.03.2020 08:10 | Son Güncelleme

Arda Turan, TRT SPOR'da gündeme dair soruları cevapladı. Fatih Terim hakkında "Fatih Terim'in yeri her zaman çok ayrıdır" diyen Arda, "Sahada olmak önemli ama önce sağlık gelir" dedi.

Arda Turan: Fatih Terim'in yeri her zaman çok ayrıdır

Devre arasında Başakşehir ile sözleşmesini feshettikten sonra hiçbir kulüple anlaşmayan Arda Turan, TRT SPOR'da gündeme dair soruları yanıtladı.

Arda, koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim hakkında, "Fatih Terim'in yeri her zaman çok ayrıdır. Hemen döneceğine inanıyorum" dedi. Geleceği ve duran spor ortamı ile ilgili gelen soruya Arda, "Sahada olmak önemli ama her şeyden önce sağlık gelir” cevabını verdi.

"#EvdeKal" çağrısını yineleyen tecrübeli futbolcu, “En önemli şey hep beraber evde kalıp kurallara uymak” açıklamasını yaptı.

Fatih Terim ile görüştüğünü de belirten Arda, Terim'in motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi. Bugün koronavirüs testi için hastaneye giden Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerini ileten milli oyuncu, “Bu ülkenin en iyi oyuncularından biri olarak oynayabileceğimi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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